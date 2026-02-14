Agression au couteau sous l’Arc de Triomphe : un gendarme visé, l’assaillant décède après avoir été neutralisé

Un homme armé de couteaux a agressé des gendarmes vendredi soir à Paris ; l’agresseur est mort des suites de ses blessures et une enquête antiterroriste est en cours..

Un incident grave s’est produit aux alentours de 18 h, sous l’Arc de Triomphe, en plein centre de la capitale française, lorsqu’un homme muni d’un couteau et de ciseaux s’est jeté sur des gendarmes présents pour assurer la cérémonie quotidienne du ravivage de la flamme du Soldat inconnu, a rapporté le Parquet national antiterroriste (Pnat). Une enquête de flagrance a été ouverte pour tentative d’assassinats en relation avec une entreprise terroriste.

Le déroulement des faits

Selon les autorités, l’assaillant a tenté d’agresser un militaire de la musique de la gendarmerie mobile, présent pour la cérémonie, avant d’être neutralisé par des tirs de riposte de plusieurs gendarmes. Le militaire visé n’a pas été blessé, le coup porté par le couteau ayant buté sur son vêtement de service, tandis que l’agresseur a été atteint par plusieurs balles et transporté à l’hôpital où il est décédé.

Le Parquet national antiterroriste s’est immédiatement saisi de l’enquête. Un magistrat du parquet a été dépêché sur place et une enquête a été confiée à la section antiterroriste de la brigade criminelle de la police judiciaire de Paris.

Quel est le profil de l’assaillant ?

L’auteur de l’agression, identifié comme Brahim B., 47 ans, de nationalité française et domicilié à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), était déjà connu des services de police. L’homme faisait l’objet d’une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance (Micas) qui l’obligeait à pointer quotidiennement au commissariat depuis sa remise en liberté, fin décembre 2025, après avoir purgé une peine de 17 ans de prison en Belgique pour avoir tenté, en 2012, de poignarder des policiers dans la commune de Molenbeek (Bruxelles) dans un acte qualifié de terroriste.

Selon TF1 Info, l’assaillant avait même téléphoné plus tôt dans la journée au commissariat pour signaler son intention de commettre un acte violent ce soir-là, ce qui a déclenché une tentative de géolocalisation de son téléphone par les autorités avant l’attaque.

Réactions politiques et sécuritaires

Du côté politique, plusieurs responsables ont salué la réactivité des forces de l’ordre. Le ministre de l’Intérieur, Laurent Nuñez, a salué le « sang-froid » des gendarmes et précisé que l’enquête serait menée avec la plus grande rigueur. Le président Emmanuel Macron a rendu hommage aux forces de sécurité pour leur intervention rapide, soulignant que « dans la lutte contre le terrorisme, la vigilance est essentielle ».

À la suite de l’incident, la place de l’Étoile et les abords de l’Arc de Triomphe ont été temporairement bouclés. La station de métro Charles-de-Gaulle – Étoile desservie par les lignes 1, 6 et le RER A a été fermée par précaution, provoquant des perturbations dans les transports en commun. Des camions de CRS ont été déployés et l’accès au tombeau du Soldat inconnu a été verrouillé pendant plusieurs heures avant une reprise progressive de la circulation.