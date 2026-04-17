Essonne : Un étudiant décède après avoir été renversé par un bus sur le plateau de Saclay

INFO ACTUMAG. Le jeune homme, âgé de 21 ans, est décédé ce jeudi 16 avril, après avoir été renversé par un bus sur le plateau de Saclay, dans l’Essonne. Il était étudiant à l’école d’ingénieurs de CentraleSupelec.

Drame dans l’Essonne ce jeudi. Un étudiant âgé de 21 ans est décédé après avoir été renversé par un bus alors qu’il se trouvait sur la voie publique au niveau du Plateau de Saclay, à Gif-sur-Yvette.

Une enquête a été ouverte

Contacté par notre rédaction, le SDIS91 nous explique que l’accident s’est produit en fin de matinée à proximité du Lumen, une bibliothèque de l’Université Paris Saclay. Les secours arrivés rapidement sur place, non malheureusement pas pu réanimer la victime qui est décédée des suites de ses blessures.

Choqué, le conducteur du bus a été pris en charge et transporté en urgence relative vers un hôpital du département.

Une enquête a été ouverte auprès de la gendarmerie de l’Essonne, nous confie une source. Toujours selon nos informations, le jeune homme était un étudiant de la prestigieuse école d’ingénieurs, CentraleSupelec, présente sur le plateau de Saclay.

Une cellule d’écoute a également été mise en place.

Un précédent drame sur cet axe particulièrement fréquenté par les étudiants

Le campus de l’Université Paris-Saclay rassemble plusieurs grandes écoles d’ingénieurs. Chaque jour, de nombreux étudiants y circulent, empruntant un axe desservi par un réseau de bus régulier et marqué par un flux constant de véhicules, dont certains ne respectent pas les limitations de vitesse, rendant cette zone particulièrement accidentogène.

En décembre dernier, c’est un cycliste qui avait violemment percuté un engin de chantier stationné sur la voie cyclable. L’homme grièvement blessé avait été hospitalisé plusieurs jours à la suite des faits.