Drame dans la Manche : Un garçon de 13 ans tué à vélo, un appel à témoins lancé

Un adolescent âgé de 13 ans est mort jeudi 4 décembre à Saint-Sébastien-de-Raids (Manche), percuté par une camionnette dont le conducteur a pris la fuite. La tragédie a déclenché un appel à témoins de la part de la gendarmerie, tandis que la tante de l’enfant lance un émouvant appel pour que le chauffard se rende.

L’accident s’est produit aux alentours de 18 h, sur la route départementale 101, près du lieu-dit « La Beurrière ». Selon les premiers éléments, relatés par nos confrères de CNEWS, l’adolescent, qui rentrait de l’école à vélo, a été percuté par l’arrière par un utilitaire blanc roulant dans la même direction. Le conducteur ne s’est pas arrêté, et l’enfant, grièvement blessé, est décédé malgré l’intervention rapide des secours.

Une enquête a été ouverte

Le parquet de Coutances a ouvert une enquête en flagrance pour « homicide involontaire aggravé par un délit de fuite ». Les forces de l’ordre ont lancé un appel à témoins, invitant toute personne ayant des informations à contacter la brigade de recherches de Coutances.

La tante de la victime, bouleversée, s’adresse directement au chauffard : « Si cette personne a des enfants et qu’il lui arrivait la même chose, je pense qu’elle aurait voulu qu’il se rende. » Elle exhorte le responsable à faire preuve de « courage » et à se rendre aux autorités, afin que la famille puisse trouver un minimum de vérité.

De leur côté, les proches, les habitants, et l’établissement scolaire de l’adolescent, un collège de Coutances, sont sous le choc. Une cellule d’écoute a été mise en place dès le lendemain pour accompagner les élèves et le personnel, tant l’émotion est grande.

La fuite du conducteur ravive l’indignation autour de la sécurité des cyclistes et des mineurs sur les routes. Le drame souligne aussi la vulnérabilité des adolescents rentrant de l’école, en fin de journée, souvent sur des routes peu sécurisées. Plusieurs voix de la famille, de la commune, de proches, appellent désormais à ce que toute personne disposant d’informations contacte la gendarmerie, afin de faire avancer l’enquête.