Cambriolage chez François Hollande : deux hommes interpellés, mis en examen et écroués

Le 22 novembre dernier, le domicile parisien de François Hollande et de sa compagne Julie Gayet a été la cible d’un cambriolage, rapporte BFMTV. Parmi les objets volés figurait notamment une montre. Moins d’une semaine après les faits, les enquêteurs ont interpellé deux suspects.

Selon le parquet de Paris, les deux individus nés en 1994 et 1995, ont été mis en examen pour « vol en bande organisée » puis placés en détention provisoire le 28 novembre. Durant une perquisition, la montre volée a été retrouvée puis restituée à l’ancien président.

L’enquête a été menée par les policiers du 2ᵉ district de police judiciaire, qui sont parvenus rapidement à identifier les suspects, une réactivité saluée par l’entourage du couple, estimant qu’il y a eu « peu de conséquences » grâce à l’efficacité des forces de l’ordre.

Un rappel d’un précédent cambriolage

Ce n’est pas la première fois que le couple est visé. Leur ancienne résidence, dans le 14ᵉ arrondissement de Paris, avait déjà été cambriolée en janvier 2020. Depuis, le couple a déménagé mais l’affaire récente montre que même un domicile très médiatisé n’est pas à l’abri d’un vol.