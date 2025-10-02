Une attaque au couteau à Manchester fait au moins deux morts et plusieurs blessés

Une attaque meurtrière s’est déroulée ce matin devant la synagogue Heaton Park Hebrew Congregation, dans le quartier de Crumpsall à Manchester, coïncidant avec la célébration de Yom Kippour, le jour le plus sacré du calendrier juif.

Deux personnes ont perdu la vie, et au moins trois autres sont grièvement blessées ce jeudi matin après une attaque au couteau survenue dans un quartier de Manchester, relate la presse britannique. Le suspect, qui aurait d’abord foncé sur des piétons en voiture avant de s’en prendre à des fidèles à l’arme blanche, a été abattu par la police.

Selon les autorités de la police de Manchester (Greater Manchester Police, GMP), les appels d’urgence ont été déclenchés vers 9h31 (heure locale), après qu’un témoin a observé une voiture circuler de façon erratique vers des passants, puis un homme à bord aurait sorti un couteau et blessé plusieurs personnes.

Très rapidement, les forces de l’ordre ont déployé des unités armées. Vers 9h38, des coups de feu ont été tirés, et le suspect aurait été atteint. Un périmètre de sécurité a été établi et un dispositif de déminage (bomb disposal unit) intervient sur place, après des signalements selon lesquels l’assaillant pourrait avoir été porteur d’un engin explosif. Dans l’attente de la vérification des objets suspects, les autorités n’ont pas pu confirmer immédiatement la mort du suspect.

L’attaque a fait deux morts

Par la suite, il a été confirmé que deux victimes avaient succombé à leurs blessures, et que le suspect était considéré comme décédé. Trois autres personnes se trouvent dans un état grave.

Les victimes n’ont pas encore été officiellement identifiées. Le nombre initial de blessés signalés variait selon les sources (quatre blessés ont été mentionnés à un moment), mais les bilans ont été ajustés à mesure que l’enquête progressait.

Dès les premiers instants, la police a déclaré une « major incident » (incident majeur), et activé l’Opération Plato, un protocole national britannique destiné à faire face à ce que l’on appelle une attaque à caractère « maraudeur » — c’est-à-dire un assaillant se déplaçant avec arme dans une zone pour maximiser les victimes.

L’attaque déclenche de nombreuses réactions politiques

Le Premier ministre britannique, Keir Starmer, a qualifié l’attaque de « horrible », soulignant la gravité accrue du fait qu’elle se soit produite pendant Yom Kippur. Il a interrompu un déplacement à l’étranger pour rentrer au Royaume-Uni, et convoquer une réunion d’urgence du comit é COBRA (Cabinet Office Briefing Rooms).

Le roi Charles III et la reine Camilla ont également exprimé leur choc et leur solidarité vis-à-vis des victimes et de la communauté juive. Les dirigeants politiques locaux comme Andy Burnham, maire de Manchester, ont salué la rapidité de la réponse policière tout en appelant au calme et à la retenue, et en demandant à la population d’éviter la diffusion de rumeurs sur les réseaux sociaux.

De son côté, Emmanuel Macron a déclaré que « La France se tient aux côtés des familles frappées par une attaque terroriste antisémite contre les fidèles d’une synagogue à Manchester, de la communauté juive et du peuple britannique. » dans une publication postée sur son compte officiel, X.