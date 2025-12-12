« Expedition 33 : le triomphe historique aux Game Awards »

Le RPG indépendant français Clair Obscur: Expedition 33 a fait la une de la cérémonie des Game Awards 2025 à Los Angeles, en remportant un nombre record de trophées et en s’imposant comme l’un des jeux les plus acclamés de l’année.

Lors de la 11ᵉ édition des Game Awards, souvent considérés comme les « Oscars du jeu vidéo », Clair Obscur: Expedition 33 a marqué l’histoire en raflant neuf prix, dont le très convoité Game of the Year, récompensant le meilleur jeu de l’année.

Développé par le studio français Sandfall Interactive, ce RPG a dominé la compétition face à des mastodontes comme Death Stranding 2 ou Hades II, s’imposant également dans des catégories majeures telles que Best Game Direction, Best Narrative, Best Art Direction, Best Score and Music, Best Independent Game, Best Debut Indie Game et Best RPG. L’actrice Jennifer English, qui prête sa voix à l’un des personnages principaux, a été sacrée Best Performance pour son interprétation.

Ce succès est d’autant plus remarquable que Expedition 33 partait initialement avec une réussite déjà exceptionnelle, étant entré comme le jeu le plus nommé de l’histoire des Game Awards avec douze nominations avant la cérémonie.

Le titre, salué pour son univers immersif inspiré d’une esthétique Belle Époque post-apocalyptique et son mélange original de narration, exploration et combat tactique, illustre la montée en puissance des studios indépendants sur la scène mondiale. Alors que l’industrie du jeu vidéo continue de croître et de se diversifier, la victoire de Expedition 33 est perçue comme un signe fort : la créativité et l’innovation narrative peuvent rivaliser avec les plus grandes productions du secteur.