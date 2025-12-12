Vendée : un quadragénaire interpellé après des menaces de « tuerie de masse », le parquet tempère

Un homme de 41 ans a été arrêté ce vendredi matin à La Roche-sur-Yon par le RAID après avoir tenu des propos inquiétants évoquant la commission d’une tuerie de masse, notamment contre des proches. Placé en garde à vue pour menaces de mort, il était suivi médicalement et détenait légalement un arsenal d’armes à son domicile, selon les autorités. Les magistrats ont toutefois exclu, à ce stade, toute intention avérée de passage à l’acte terroriste.

Ce vendredi 12 décembre, tôt le matin, un important dispositif policier a été mis en place à La Roche-sur-Yon (Vendée). Les forces du RAID ont procédé à l’interpellation d’un homme d’une quarantaine d’années après des signaux d’alerte sérieux. L’opération s’est déroulée « sans incident », selon les informations recueillies par Ouest-France et du Figaro.

Des menaces relayées par l’entourage médical

Les éléments déclencheurs de l’intervention ont été fournis par un membre du personnel d’un centre d’addictologie où le suspect était suivi. Ce dernier aurait exprimé des intentions violentes, évoquant la possibilité de commettre une « tuerie de masse », notamment envers des membres de sa propre famille. C’est sur la base de ces déclarations que la police a placé l’homme sous surveillance avant d’intervenir.

À son domicile, les enquêteurs ont retrouvé plusieurs armes, dont certaines déclarées pour lesquelles l’individu possédait un permis. L’homme, tireur sportif praticien, était détenteur légal de 16 armes, stockées chez lui, selon la procureure de la République de La Roche-sur-Yon, Sarah Huet.

Placée en garde à vue, la personne fait l’objet d’investigations pour menaces de mort dans un cercle privé.

Le parquet temporise sur l’intention criminelle

Si les propos relatés faisaient craindre initialement une préparation à un acte de grande violence, le parquet de La Roche-sur-Yon a exclu formellement à ce stade toute intention de « tuerie de masse » ou de passage à l’acte ciblant le marché de Noël, précisant que les charges actuelles se concentrent sur les menaces de mort.

Selon les premiers éléments d’enquête, l’homme n’était ni connu du fichier des antécédents judiciaires (TAJ), ni de la documentation du renseignement territorial, ce qui a surpris les enquêteurs face à la gravité des menaces formulées.