Les images insolites d’Emmanuel Macron bloqué par la police à New York, contraint d’appeler Donald Trump

Emmanuel Macron qui se trouvait hier soir à New York pour exprimer la reconnaissance par la France, d’un Etat Palestinien, a été filmé quelques temps après dans les rues, bloqués par la police américaine.

C’est une scène insolite qui s’est produite hier soir dans les rues de New-York et qui fait depuis le tour des réseaux sociaux. Le Président de la République, Emmanuel Macron qui se trouvait aux USA, s’est exprimé ce lundi devant l’ONU, afin d’officialiser la reconnaissance, par la France, de l’Etat de Palestine.

Bloqué par la police à New York, Emmanuel Macron contraint d’appeler Donald Trump

Quelques instants après avoir quitté l’ONU, Emmanuel Macron qui se trouvait dans les rues de New-York, a été bloqué par un important dispositif de policiers qui assuraient la sécurité du cortège du président américain, Donald Trump.

Emmanuel Macron qui était alors filmé par les journalistes de Brut, a alors demandé aux policiers si il pouvait passer avant que l’un d’eux ne lui réponde que « tout est bloqué actuellement. »

Loin de se démonter face à la situation plus qu’insolite, Emmanuel Macron, a alors pris son téléphone et contacté Donald Trump pour lui faire part de la situation : « En ce moment, j’attends dans la rue car tout est bloqué pour toi ».

L’appel du Président Macron n’y changera rien, la voiture du chef de l’Etat étant bloqué, ce dernier a été contraint de continué à pied dans les rues de New York.