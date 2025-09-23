Emmanuel Macron reconnait officiellement l’Etat de Palestine pour la France

Depuis plusieurs mois, Emmanuel Macron avait progressivement ouvert la porte à la reconnaissance d’un État palestinien en France. En juillet 2025, il avait annoncé sur les réseaux sociaux que la France reconnaîtrait l’État de Palestine lors de l’Assemblée générale des Nations unies, en septembre. C’est désormais chose faite !

Ce lundi 22 septembre 2025, à la tribune de l’Assemblée générale des Nations Unies à New York, Emmanuel Macron a officiellement reconnu l’État de Palestine au nom de la France.

Lors de son discours, le président de la République a affirmé que la reconnaissance s’inscrivait dans la continuité de l’engagement historique de la France pour la paix entre Israéliens et Palestiniens. Il a rappelé que cette reconnaissance « ne supprime rien des droits d’Israël » et n’entame pas la légitimité de l’État israélien.

Emmanuel Macron a conditionné l’ouverture éventuelle d’une ambassade en Palestine à la libération des otages détenus par le Hamas et à l’instauration d’un cessez-le-feu à Gaza.

Lors de son allocution, il a également demandé que la Palestine devienne un État viable, démocratique, avec des forces de sécurité formées, assumant le monopole de l’usage de la force sur son territoire, ce qui implique, selon lui, un « désarmement » du Hamas dans l’esprit d’une stabilisation.

Les réactions diplomatiques s’enchaînent après la reconnaissance de l’Etat de Palestine par la France.

Suites à la prise de parole d’Emmanuel Macron, reconnaissant officiellement pour la France, l’Etat de Palestine, de nombreuses réactions diplomatiques se sont élevées.

A commencé par le président de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas qui a salué la démarche d’Emmanuel Macron.

Certains alliés occidentaux, notamment les États-Unis, ont exprimé des réserves, jugeant cette reconnaissance prématurée ou risquée pour la dynamique de paix.

Israël a quant à lui fermement condamné la reconnaissance française, estimant qu’elle récompense le terrorisme et nuit aux perspectives de négociation.