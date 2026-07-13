Coupe du Monde 2026 : France – Espagne, le choc des titans à Dallas pour une place en finale

Demi-finale de la Coupe du Monde 2026 : l’équipe de France affronte l’Espagne à Dallas. Découvrez les enjeux, les statistiques clés (Mbappé, Yamal) et notre analyse avant ce choc historique.

C’est le match que toute la planète football attendait. Ce mardi 14 juillet 2026, jour de fête nationale en France, les Bleus de Didier Deschamps croisent le fer avec la Roja de Luis de la Fuente au Dallas Stadium, au Texas, pour une place en finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Un classique moderne du football mondial qui oppose les deux nations les plus dominantes du siècle en Europe.

Le contexte : Une France réinventée face à sa bête noire

Les Bleus abordent ce rendez-vous avec un sentiment de revanche particulièrement aiguisé. L’Espagne s’est en effet érigée en véritable bourreau de cette génération française, éliminant d’abord les partenaires de Kylian Mbappé en demi-finale de l’Euro 2024 (2-1), avant de réitérer l’exploit lors de la demi-finale de la Ligue des nations en 2025 (5-4 au terme d’un match fou).

Mais depuis ces désillusions, la France a achevé sa mue. S’appuyant sur de jeunes talents intégrés avec succès (comme Michael Olise ou Rayan Cherki), les Bleus affichent une maîtrise tactique et une maturité collective impressionnantes. En huitièmes face au Paraguay puis en quarts contre le Maroc, la sélection tricolore a fait preuve d’une patience et d’une force de résilience qui rappellent ses plus grandes heures.

Les chiffres clés et forces en présence

Le duel tactique s’annonce total entre deux des meilleures attaques du tournoi, porté par des individualités hors normes et des blocs collectifs impressionnants. Côté tricolore, le capitaine Kylian Mbappé semble investi d’une mission historique : auteur d’un tournoi phénoménal, il est déjà impliqué sur 11 buts (8 réalisations et 3 passes décisives), signant la performance individuelle la plus prolifique dans une phase finale de Coupe du Monde depuis le légendaire Gerd Müller en 1970.

Face à lui se dresse la menace Lamine Yamal ; le prodige espagnol du FC Barcelone continue d’affoler les compteurs avec une moyenne impressionnante de 12 dribbles tentés par 90 minutes, s’imposant comme le dynamiteur en chef du système ibérique. Pourtant, le danger espagnol ne réside pas uniquement dans son génie offensif : bien que spectaculaire vers l’avant, la Roja s’appuie également sur une assise défensive impeccable, n’ayant concédé aucun but lors de la phase de poules.

Le coup d’envoi sera donné à 21h00 (heure de Paris / heure locale de l’utilisateur) au Texas. Le vainqueur de cette bataille de Dallas décrochera son précieux sésame pour la grande finale de dimanche et le droit de rêver, un peu plus fort, au toit du monde.