Mort de Christian Bujeau : le Maître d’armes de Kaamelott et dentiste des Visiteurs est décédé à 81 ans

Le monde du cinéma et des séries françaises est en deuil. L’acteur Christian Bujeau, inoubliable Maître d’armes dans Kaamelott et dentiste dans Les Visiteurs, est mort à 81 ans ce lundi 15 juin 2026. Retour sur sa carrière.

Le cinéma et la télévision française perdent l’une de leurs figures les plus populaires. L’acteur et metteur en scène Christian Bujeau est mort ce lundi 15 juin 2026 à l’âge de 81 ans. Des répliques cinglantes de la série culte Kaamelott au rôle culte du mari de la comtesse dans Les Visiteurs, retour sur le parcours d’un comédien au talent et à la voix mémorables.

De Jean-Pierre Hubard dans Les Visiteurs au Maître d’armes de d’Arthur

Né le 14 octobre 1944, Christian Bujeau suit une formation prestigieuse au Conservatoire national supérieur d’art dramatique de Paris, où il décroche le deuxième prix de comédie. Comédien complet, cascadeur et spécialiste de l’escrime artistique, le public fait véritablement sa connaissance en 1993 dans la comédie phénomène Les Visiteurs de Jean-Marie Poiré. Il y incarne Jean-Pierre Hubard, un dentiste pragmatique, un brin snob, complètement dépassé par les frasques temporelles de Godefroy de Montmirail (Jean Reno) et Jacquouille la Fripouille (Christian Clavier).

Mais c’est au milieu des années 2000 que Christian Bujeau s’ancre définitivement dans le cœur des fans de séries. Choisi par Alexandre Astier pour camper le volcanique et exigeant Maître d’armes dans Kaamelott, il fait mourir de rire les téléspectateurs face aux piètres performances militaires du Roi Arthur et du Chevalier Léodagan. Ses répliques cultes telles que « En garde, espèce de vieille roussette ! » ou ses crises de colère mémorables font de lui l’un des personnages les plus appréciés de l’univers de M6.

Une carrière riche entre théâtre, cinéma et transmission

Réduire sa carrière à ces deux succès serait oublier la polyvalence de l’artiste. Très actif au théâtre, il a joué et mis en scène de nombreuses pièces de boulevard et classiques, tout en s’illustrant dans le registre de la comédie musicale (notamment dans l’adaptation française de Sister Act). À la télévision, il a également collaboré avec Simon Astier dans la série de super-héros française Hero Corp, incarnant le personnage de Lord Gstandard.

Passionné par son métier, Christian Bujeau avait également à cœur de transmettre son savoir-faire. Il a longtemps officié en tant que professeur d’art dramatique au sein de la célèbre école Jean Périmony à Paris, formant de nombreux jeunes comédiens de deuxième et troisième année.

Depuis l’annonce de son décès, les hommages du milieu artistique et des fans de Kaamelott se multiplient sur les réseaux sociaux pour saluer la mémoire d’un homme généreux, accessible et d’un acteur dont les punchlines continueront de résonner pendant longtemps.