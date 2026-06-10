Patrick Bruel mis en examen pour viol, tentative de viol, agression sexuelle et harcèlement sexuel

Le chanteur et acteur Patrick Bruel a été mis en examen ce mercredi 10 juin 2026 pour des faits de viol, tentative de viol, agression sexuelle et harcèlement sexuel. Cette décision intervient après 48 heures de garde à vue dans le cadre d’une enquête portant sur plusieurs plaintes déposées contre l’artiste. Patrick Bruel conteste l’ensemble des accusations portées à son encontre.

Nouvelle étape judiciaire dans l’affaire visant Patrick Bruel. Le chanteur de 67 ans a été mis en examen mercredi 10 juin 2026 pour des faits de viol, tentative de viol, agression sexuelle et harcèlement sexuel à l’issue de sa garde à vue menée par les enquêteurs de la police judiciaire.

Selon les informations communiquées par le parquet de Nanterre, l’information judiciaire ouverte concerne neuf victimes présumées et des faits qui auraient été commis entre 2010 et 2019. Le ministère public avait également requis le placement en détention provisoire de l’artiste.

Une enquête élargie à plusieurs signalements

L’affaire s’est progressivement étoffée ces derniers mois. Plusieurs femmes ont déposé plainte ou livré des témoignages accusant Patrick Bruel de violences sexuelles présumées. Les enquêtes portent sur des faits allégués de viols, tentatives de viols, agressions sexuelles et harcèlement sexuel.

Le parquet a précisé que d’autres procédures concernant plusieurs personnes dénonçant des faits plus anciens ont été jointes au dossier afin d’être examinées dans le cadre de l’information judiciaire, même lorsque certaines accusations pourraient être concernées par la prescription.

Patrick Bruel conteste les accusations

Depuis les premières révélations, Patrick Bruel a toujours contesté les faits qui lui sont reprochés. Par la voix de ses avocats, l’artiste affirme être à la disposition de la justice et entend démontrer son innocence au cours de la procédure.

Comme toute personne mise en examen, Patrick Bruel bénéficie de la présomption d’innocence tant qu’aucune condamnation définitive n’a été prononcée.

Quelles suites judiciaires ?

La mise en examen ouvre désormais une phase d’instruction durant laquelle les magistrats devront approfondir les investigations, entendre les différentes parties et déterminer si les éléments réunis justifient un éventuel renvoi devant une juridiction de jugement.