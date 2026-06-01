Disparition de Lyhanna, 11 ans, dans le Gers : garde à vue, battues et zones d’ombre, ce que l’on sait

Une vaste opération de recherche est en cours à Fleurance (Gers) pour retrouver Lyhanna, une collégienne de 11 ans disparue depuis le vendredi 29 mai. Alors qu’un suspect de 41 ans a été placé en garde à vue pour enlèvement et séquestration, les gendarmes et la population locale multiplient les battues. Le point sur les dernières informations de l’enquête.

Le vendredi 29 mai, vers 15 heures, la jeune Lyhanna, âgée de 11 ans, a été vue pour la dernière fois devant son collège à Fleurance, une commune située au nord-ouest de Toulouse. L’adolescente, décrite comme n’ayant aucun antécédent de fugue, a grimpé à bord du véhicule d’un homme de 41 ans. Sa famille a rapidement donné l’alerte, déclenchant l’ouverture immédiate d’une enquête pour enlèvement et séquestration par le parquet d’Auch.

Un suspect en garde à vue face à des incohérences

L’homme au volant du véhicule a été rapidement interpellé par les forces de l’ordre et placé en garde à vue. Ce quadragénaire est un proche de l’entourage de la jeune fille : il s’agit du père d’une amie de Lyhanna, et les deux familles se connaissent bien.

Lors de ses premières auditions, le suspect a affirmé avoir déposé la collégienne près d’une base de loisirs située à proximité de la rivière Gers. Cependant, la procureure de la République a souligné que ses déclarations demeurent « relativement incohérentes et imprécises », jetant le doute sur la chronologie exacte des faits.

Déploiement maximal et mobilisation citoyenne

Face à l’urgence de la situation, la gendarmerie a déployé des moyens humains et techniques considérables. Une centaine de militaires s’activent au sol, appuyés par une équipe cynophile, des drones et un hélicoptère. Un périmètre de sécurité a été établi autour de la base de loisirs et de la piscine municipale, tandis que des plongeurs de la gendarmerie sondent activement la rivière Gers ainsi que les plans d’eau environnants. Ce lundi 1er juin, le dispositif a été élargi vers des zones boisées au sud de la commune.

La solidarité locale est également massive. Dimanche après-midi, une grande battue citoyenne a réuni plus de 400 habitants de Fleurance venus prêter main-forte aux autorités. Bien que cette première fouille méticuleuse n’ait rien donné, le colonel de gendarmerie en charge des opérations n’exclut pas d’organiser de nouvelles recherches citoyennes.

Appel à témoins : les éléments pour aider les enquêteurs

La gendarmerie maintient une vigilance absolue et appelle toute personne disposant d’informations à se manifester. Au moment de sa disparition, Lyhanna mesurait 1,57 m, avait les yeux marron et de longs cheveux bruns. Elle était vêtue d’un débardeur de type marinière à larges rayures noires et blanches, d’un short noir et de chaussettes jaunes.

Le père de la fillette, Martial Bernard, s’est exprimé brièvement pour confier sa profonde détresse face à cette attente insoutenable. L’enquête se poursuit heure par heure dans ce qui est désormais une véritable course contre la montre.