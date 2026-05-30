Affaire Patrick Bruel : après son retrait des Enfoirés, le chanteur annule sa tournée des festivals d’été

Visé par de multiples plaintes pour violences sexuelles, l’interprète de Casser la voix a annoncé, vendredi 29 mai, l’annulation de l’intégralité de ses concerts prévus dans les festivals entre juin et septembre. Sa société de production évoque la nécessité de ne pas exposer le public et les organisateurs à un « climat de tension », alors que la pression militante et médiatique s’intensifiait.

Un véritable séisme secoue le paysage musical français. En l’espace de quelques heures, la trajectoire estivale de Patrick Bruel a basculé. Quelques heures seulement après avoir officialisé son départ de la troupe des Enfoirés, dont il est l’un des piliers historiques depuis 1993, le chanteur de 66 ans a jeté l’éponge pour sa tournée des festivals d’été. Au total, c’est une quinzaine de concerts qui passent à la trappe.

Éviter un « climat de tension »

C’est par le biais d’un communiqué de sa société de production, 14 Productions, que la nouvelle est tombée en fin de journée. « Plusieurs organisateurs de festivals ont rapporté subir des pressions et être empêchés dans l’organisation sereine de leurs événements. Nous ne souhaitons en aucun cas exposer ni les organisateurs, ni le public, à un climat de tension », explique l’entourage de l’artiste.

Cette décision intervient alors que la contestation féministe gagnait du terrain. Récemment, des représentations théâtrales de l’acteur à Paris avaient été perturbées par des militantes du collectif Nous Toutes, tandis que plusieurs associations appelaient au boycott de ses concerts, notamment en Suisse et dans le sud de la France. En coulisses, les programmateurs de festivals faisaient face à un dilemme économique et moral de plus en plus intenable. Les trois concerts prévus mi-juin au Cirque d’Hiver Bouglione à Paris ont également été annulés.

Le tournant de l’affaire

Si le nom de Patrick Bruel est associé à des affaires judiciaires depuis quelques années, la situation a pris une tout autre dimension ces dernières semaines. Le chanteur fait désormais l’objet de pas moins de dix plaintes en France pour viol ou agressions sexuelles, ainsi que d’une enquête en Belgique. Le témoignage public et récent de l’animatrice Flavie Flament, qui accuse l’artiste de faits remontant à son adolescence, a agi comme un accélérateur médiatique majeur, brisant le statu quo qui entourait jusqu’alors sa présence sur scène.

Le reste de la tournée en sursis ?

Pour l’heure, cette vague d’annulations ne concerne que les festivals estivaux et les concerts parisiens de juin. Sa société de production a précisé que les dates de sa tournée solo prévues à l’automne, hors festivals, restaient quant à elles maintenues pour le moment.

De son côté, Patrick Bruel, par la voix de ses avocats, continue de contester fermement l’intégralité des faits qui lui sont reprochés. Dans le message adressé aux Enfoirés pour expliquer son retrait, il réaffirmait sa position : « J’espère vous retrouver lorsque la justice aura prouvé mon innocence ». En attendant que la vérité judiciaire soit faite, c’est le principe de précaution et la pression de l’opinion qui l’ont emporté sur la musique.