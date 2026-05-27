Jordan Bardella se moque de Gabriel Attal dans une vidéo virale : une séquence grinçante qui agite les réseaux

Le ton monte déjà dans la bataille de la communication politique en vue de la présidentielle. Cette nuit, Jordan Bardella a publié une vidéo au montage très « TikTok » visant Gabriel Attal . Une séquence ironique et mordante qui fait largement réagir sur les réseaux sociaux.

La campagne présidentielle semble désormais se jouer autant sur les réseaux sociaux que dans les meetings politiques. Et dans ce domaine, Jordan Bardella confirme une nouvelle fois sa maîtrise des codes numériques.

Dans une vidéo publiée dans la nuit sur ses réseaux sociaux, le président du Rassemblement national s’en prend avec humour à Gabriel Attal, récemment entré dans la course présidentielle. La séquence, courte et calibrée pour les plateformes comme TikTok ou X, reprend un ancien extrait dans lequel Gabriel Attal critiquait Jordan Bardella en l’accusant d’être “superficiel” sur les dossiers politiques.

Mais le montage prend rapidement une tournure plus piquante. Jordan Bardella juxtapose ensuite une interview de Gabriel Attal où ce dernier semble incapable de répondre précisément sur la durée d’indemnisation du chômage en France, pourtant sujet central du débat social et économique actuel.

Le clip se termine par un simple regard ironique de Jordan Bardella face caméra, sans commentaire supplémentaire. Une mise en scène minimaliste mais particulièrement efficace, qui a rapidement été relayée et commentée sur les réseaux sociaux.

Cette offensive médiatique intervient dans un contexte déjà tendu entre les deux hommes. Gabriel Attal a officialisé il y a quelques jours sa candidature à l’élection présidentielle, lançant de fait la bataille pour l’après-Macron.

Depuis plusieurs semaines, la communication politique des principaux candidats potentiels se radicalise sur les réseaux, avec des formats courts, viraux et souvent très agressifs. Jordan Bardella semble vouloir imposer son style : celui d’une communication directe, jeune et ultra-connectée.