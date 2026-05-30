Victoire du PSG : tensions et incidents à Paris : Au moins 131 personnes interpellées

La victoire du Paris Saint-Germain en finale de la Ligue des champions face à Arsenal a provoqué une immense vague de célébrations samedi soir à Paris, mais également plusieurs incidents autour du Parc des Princes, des Champs-Élysées et dans le centre de la capitale.

Dès le début de la rencontre, des tensions ont été signalées aux abords du Parc des Princes, où des milliers de supporters s’étaient réunis pour suivre le match retransmis sur écran géant. Selon plusieurs médias, des groupes de supporters sans billet ont tenté de forcer certains accès du stade. Les forces de l’ordre ont alors fait usage de gaz lacrymogène pour disperser la foule.

Dans le secteur des Champs-Élysées et du quartier de Châtelet, des scènes de débordements ont également été observées au fil de la soirée. Des projectiles, bouteilles et mortiers d’artifice auraient été lancés en direction des policiers mobilisés en grand nombre. Plusieurs vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent des affrontements sporadiques et des mouvements de foule dans les rues du centre de Paris.

Le ministre de l’Intérieur, Laurent Nuñez, a indiqué qu’environ 1 600 contrôles avaient été effectués au cours de la journée et que plusieurs dizaines d’interpellations avaient déjà eu lieu avant même la fin des festivités. Les autorités avaient déployé un important dispositif de sécurité dans la capitale, avec près de 8 000 policiers et gendarmes mobilisés pour prévenir d’éventuels débordements.

Des incidents ont aussi été signalés près du périphérique parisien, où certaines voies ont été momentanément perturbées par des groupes de supporters. Des feux de poubelles et des tirs de mortiers ont été rapportés dans plusieurs secteurs de l’ouest parisien.

Malgré ces tensions, de nombreux supporters ont célébré la victoire du club parisien dans une ambiance festive, notamment autour du Trocadéro, de République et des grands boulevards. Les autorités redoutaient toutefois une répétition des violences observées lors des précédentes célébrations du PSG, notamment après le sacre européen de 2025, marqué par plusieurs centaines d’interpellations.

La préfecture de police a annoncé maintenir un dispositif renforcé durant toute la nuit afin d’éviter une aggravation des incidents et sécuriser les rassemblements encore en cours dans la capitale.

Au moins 131 interpellations en marge des incidents à Paris

Selon BFMTV, le bilan des incidents survenus à Paris en marge de la rencontre entre Paris Saint-Germain et Arsenal fait état d’un total pouvant atteindre 79 interpellations dans la capitale et sa proche banlieue.

Ce chiffre, encore susceptible d’évoluer au gré des remontées des forces de l’ordre, concerne principalement des individus interpellés pour des jets de projectiles, des dégradations et des troubles à l’ordre public, notamment aux abords du Parc des Princes et sur les Champs-Élysées. Les autorités soulignent que ces interventions s’inscrivent dans un dispositif de sécurité particulièrement renforcé, destiné à contenir des débordements rapidement apparus au cours des célébrations liées à la victoire parisienne.