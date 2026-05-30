Finale PSG-Arsenal : 8 000 policiers et gendarmes mobilisés à Paris, sécurité renforcée dans les gares

À l’occasion de la finale historique de la Ligue des champions entre le PSG et Arsenal ce samedi 30 mai 2026, un dispositif de sécurité exceptionnel est déployé. Face aux risques de débordements et de violences urbaines, pas moins de 8 000 policiers et gendarmes seront présents dans l’agglomération parisienne, avec une vigilance toute particulière accrue dans les gares et les transports en commun.

La tension monte à Paris à l’approche du choc tant attendu entre le Paris Saint-Germain et les Anglais d’Arsenal. Pour éviter que la fête footballistique ne bascule dans le chaos, le ministère de l’Intérieur et la préfecture de police de Paris ont sorti les grands moyens. Au total, ce sont 22 000 forces de l’ordre qui sont mobilisées sur l’ensemble du territoire national, dont 8 000 policiers et gendarmes spécifiquement dédiés à Paris et sa petite couronne.

Ce déploiement massif représente 2 600 agents de plus que l’année dernière. Le dispositif comprend notamment l’engagement de 58 unités de forces mobiles (CRS et gendarmes mobiles), soit un niveau de mobilisation jugé « hors norme » par les syndicats de police, supérieur à celui d’un réveillon du Nouvel An. À leurs côtés, 2 500 sapeurs-pompiers seront également prêts à intervenir.

Gares et transports : une présence policière accrue face aux flux de supporters

L’un des points stratégiques majeurs de ce plan de sécurisation concerne les flux de voyageurs et de supporters, notamment britanniques. Les autorités ont ainsi validé une présence accrue et continue dans les gares parisiennes (Gare du Nord, Gare de Lyon, Gare de l’Est) ainsi que dans les réseaux de RER et de métros menant aux zones de rassemblement.

L’objectif est double : encadrer l’arrivée massive des fans d’Arsenal, mais aussi prévenir les risques de rixes, de vols à la tire ou de dégradations dans ces espaces confinés à forte affluence.

Commerces barricadés sur les Champs-Élysées et interdictions strictes

Échaudés par les incidents des années précédentes et par les violences survenues lors de la demi-finale contre le Bayern Munich, les commerçants de la capitale prennent leurs précautions. Sur l’avenue des Champs-Élysées, les boutiques ont reçu l’ordre préfectoral de fermer leurs portes dès 17h, soit une heure avant le coup d’envoi de la rencontre. Plusieurs enseignes ont d’ores et déjà installé des barrières et des protections solides en bois pour protéger leurs vitrines.

Pour limiter au maximum les comportements à risque, la préfecture de police a également multiplié les arrêtés restrictifs valables tout le week-end :



– Interdiction de l’achat, de la vente et du transport d’articles pyrotechniques (mortiers de feu d’artifice, fumigènes).

– Réglementation stricte et interdictions temporaires de la vente à emporter et de la consommation de boissons alcoolisées dans plusieurs périmètres.

– Interdiction de la vente et détention de protoxyde d’azote.

Alors que le match sera retransmis au Parc des Princes devant des milliers de spectateurs (encadrés par 1 000 agents de sécurité privée à l’intérieur de l’enceinte), la vigilance restera maximale jusqu’au bout de la nuit sur l’ensemble du territoire francilien pour parer à toute tentative de violences urbaines.