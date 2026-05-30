Drame à Choisy-le-Roi : un père suspecté d’avoir tué sa femme et son fils avant de se suicider dans un incendie

L’horreur a frappé la commune de Choisy-le-Roi, dans le Val-de-Marne, ce jeudi 28 mai 2026. À la suite d’un incendie domestique, les forces de l’ordre et les pompiers ont découvert trois corps sans vie dans un appartement. La piste d’un double homicide suivi d’un suicide par le père de famille est désormais privilégiée par les enquêteurs. Retour sur ce que l’on sait de ce terrible drame familial.

C’est une intervention de routine pour un départ de feu qui a basculé en scène de crime absolue. Ce jeudi, les sapeurs-pompiers ont été appelés en urgence pour un incendie s’étant déclaré dans un appartement résidentiel situé à Choisy-le-Roi (Val-de-Marne). Après avoir rapidement maîtrisé les flammes, les secouristes ont fait la découverte de trois corps calfeutrés à l’intérieur du logement : un homme, une femme et un jeune garçon âgé de seulement 11 ans.

Très rapidement, la nature du sinistre et la disposition des corps ont éveillé les soupçons des techniciens en identification criminelle. L’hypothèse purement accidentelle a vite été écartée au profit d’un scénario criminel particulièrement sombre.

Des absences injustifiées qui ont donné l’alerte

Avant même que la fumée ne s’échappe des fenêtres de l’appartement, plusieurs signaux d’alerte avaient marqué la matinée du drame. La mère de famille ne s’était pas présentée sur son lieu de travail le matin même, une absence jugée totalement inhabituelle par ses collègues de travail. Parallèlement, le fils du couple, scolarisé dans un collège de la ville, manquait également à l’appel sans qu’aucun motif n’ait été communiqué à l’établissement.

Ces absences simultanées ont pris une tournure tragique lorsque les enquêteurs ont relié l’emploi du temps de la famille à la chronologie des faits. Tout semble indiquer que le drame s’est joué à huis clos au cours de la matinée.

Le père de famille au cœur des suspicions

Selon les premiers éléments de l’enquête transmis par le parquet de Créteil auprès de nos confrères du Figaro, la piste principale s’oriente vers le père de famille. Les autorités le soupçonnent fortement d’avoir exécuté son épouse et son enfant de 11 ans. Une arme à feu, identifiée comme une carabine, a été retrouvée sur les lieux par la police et ferait partie intégrante des éléments matériels saisis.

Après avoir commis ce double homicide, le suspect aurait volontairement bouté le feu à l’habitation familiale dans l’intention de détruire les indices ou de mettre fin à ses jours, succombant à son tour dans le brasier.

Point sur l’enquête : Le parquet de Créteil a immédiatement confié les investigations à la police judiciaire du Val-de-Marne. Une autopsie complète des trois corps doit être pratiquée dans les prochaines heures afin de déterminer avec exactitude les causes de la mort ainsi que la chronologie précise du drame.

Une émotion vive au sein de la commune du Val-de-Marne

Ce terrible fait divers plonge le voisinage et l’ensemble de la commune de Choisy-le-Roi dans la stupeur et une profonde tristesse. Une cellule de soutien psychologique pourrait être mise en place, notamment au sein de l’établissement scolaire où était inscrit le jeune garçon, pour accompagner ses camarades de classe et l’équipe pédagogique face à cette perte indescriptible.