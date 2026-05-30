PSG sacré champion d’Europe : Paris bat Arsenal aux tirs au but et conserve sa Ligue des champions

Le Paris Saint-Germain a remporté la finale de la Ligue des champions 2026 face à Arsenal après une séance de tirs au but (4-3), à l’issue d’un match nul 1-1. Porté par un grand Luis Enrique, le club parisien réalise un exploit historique en conservant son titre européen.

Ce samedi 30 mai 2026, le PSG et Arsenal se sont affrontés en finale de la Ligue des champions au stade Puskás Aréna de Budapest. Dans une rencontre très disputée, les deux équipes ont livré un combat intense jusqu’au bout du suspense.

Le match s’est terminé sur un score de 1-1 après le temps réglementaire et les prolongations, avant une séance de tirs au but décisive.

Arsenal frappe le premier, Paris réagit

Les Gunners ont rapidement pris l’avantage grâce à un but de Kai Havertz en début de match, profitant d’une entame plus agressive des Londoniens.

Mais le PSG n’a pas paniqué. Plus organisé et patient, le club parisien a fini par revenir dans la rencontre grâce à un penalty transformé par Ousmane Dembélé, offrant un nouvel équilibre à une finale extrêmement serrée.

Une séance de tirs au but décisive pour le PSG

Après une prolongation sans but, la Ligue des champions s’est jouée aux tirs au but.

Le PSG a montré une nouvelle fois sa solidité mentale dans cet exercice, déjà devenu une marque de fabrique sous Luis Enrique. Malgré quelques échecs des deux côtés, les Parisiens ont finalement pris le dessus pour s’imposer 4-3.

Arsenal, de son côté, a vu ses espoirs s’envoler sur des tirs manqués dans les moments clés.

Luis Enrique, artisan d’un PSG historique

Avec ce nouveau sacre, Luis Enrique entre encore un peu plus dans l’histoire du club parisien. Son équipe confirme une domination européenne avec un second titre consécutif en Ligue des champions.

Ce PSG version 2026 confirme une évolution majeure : moins dépendant des individualités, plus solide collectivement et désormais habitué aux grands rendez-vous.

En conservant sa Ligue des champions, le Paris Saint-Germain réalise un exploit rare dans le football moderne. Le club rejoint le cercle très fermé des équipes capables de remporter deux C1 consécutives.

Pour Arsenal, cette finale reste un immense regret, malgré une prestation solide et une ouverture du score rapide.