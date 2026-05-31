Insolite : Le député Karl Olive grimpe sur le capot d’une voiture pour fêter le sacre du PSG

Scène surréelle à Poissy après la victoire du Paris Saint-Germain. Porté par la ferveur du sacre parisien, le député des Yvelines Karl Olive a été filmé en train de célébrer le titre de champion directement… sur le capot d’une voiture. Une séquence devenue virale qui rappelle le passé de journaliste sportif de l’élu, ancien animateur de l’émission « N’ayons pas peur du foot ». Décryptage d’une célébration qui fait le buzz.

Le football réserve toujours son lot de surprises, sur le terrain comme en dehors. Alors que le Paris Saint-Germain célébrait son nouveau sacre, c’est dans les rues de Poissy (Yvelines) qu’une scène pour le moins inattendue s’est produite. Au milieu des fumigènes et des klaxons, les supporters ont eu la surprise de voir leur ancien maire et actuel député, Karl Olive, communier avec eux d’une manière très démonstrative.

Sur une vidéo partagée en masse sur les réseaux sociaux, notamment par le journaliste Antoine Oberdorff, on y voit le parlementaire monter sur le capot d’une voiture pour exulter et haranguer la foule. Une ferveur débordante qui tranche avec les codes habituels de la communication politique, mais qui correspond bien au tempérament de cet amoureux du ballon rond.

🏆 À Poissy, le député Karl Olive célèbre le sacre du PSG à sa manière. Est-ce la ferveur de la Ligue des Champions qui l’a conduit jusque sur le capot d’une voiture ? Pour rappel, dans sa vie de journaliste sportif, il animait « N’ayons pas peur du foot » sur I-Télé. pic.twitter.com/d1Rg9NB7t0 — Antoine Oberdorff (@A_Oberdorff) May 31, 2026

Karl Olive et le football : une passion de toujours

Pour ceux qui suivent la carrière de Karl Olive, cette explosion de joie n’est qu’un retour aux sources. Avant d’embrasser une carrière politique de premier plan (maire de Poissy, puis député de la 12ème circonscription des Yvelines), l’homme a longtemps vibré au rythme du sport professionnel.

Ancien journaliste sportif de renom, il a marqué les esprits des amateurs de football à la télévision :



– Il a été le visage de l’émission culte « N’ayons pas peur du foot » sur l’ancienne chaîne I-Télé ;

– Il a dirigé les sports de Canal+ au début des années 2000 ;

– Il reste un proche de nombreuses figures du football français et du PSG.



Cette complicité historique avec le club de la capitale explique sans doute pourquoi le député a balayé le protocole d’un revers de main pour partager ce moment de liesse populaire, quitte à donner de sa personne sur la carrosserie d’un véhicule.

Buzz ou bad buzz ? Les réseaux sociaux s’enflamment

Comme souvent avec ce type d’images, la Toile s’est rapidement divisée. Si de nombreux supporters saluent la « fraîcheur », la spontanéité et la proximité de l’élu, d’autres internautes s’interrogent sur l’exemplarité de la fonction de député lors de tels rassemblements de rue.

Une chose est sûre : Karl Olive a appliqué à la lettre le slogan de son ancienne émission. Face au sacre du PSG, il n’a définitivement pas eu « peur du foot ».