Mort de Lyhanna dans le Gers : l’autopsie confirme son identité, l’exécutif sous tension

Le corps retrouvé jeudi à Puycasquier est bien celui de Lyhanna, la collégienne de 11 ans disparue à Fleurance. Alors que l’autopsie livre ses premiers éléments, la colère gronde face aux lourds dysfonctionnements judiciaires entourant le principal suspect, Jérôme B. Une marche blanche est prévue ce dimanche.

L’effroyable dénouement que tout le monde redoutait a été officiellement confirmé. Disparue depuis le vendredi 29 mai 2026 à Fleurance (Gers), la jeune Lyhanna, âgée de seulement 11 ans, a perdu la vie. Le corps sans vie découvert par les gendarmes le jeudi 4 juin dans une exploitation agricole isolée à Puycasquier, à une quinzaine de kilomètres de son point de disparition, est bel et bien le sien. Les résultats de l’autopsie pratiquée en urgence ce vendredi 5 juin ont levé les derniers doutes sur son identité, plongeant la région et le pays tout entier dans une profonde affliction.

L’autopsie confirme l’identité de la victime

Mobilisés depuis plus d’une semaine avec d’importants moyens terrestres et aériens (hélicoptères, drones, plongeurs), les enquêteurs ont mis fin aux recherches de terrain jeudi après-midi. Le corps de la collégienne a été retrouvé dissimulé, à l’abri des regards, sur un site agricole où le principal suspect avait travaillé par le passé.

L’examen médico-légal réalisé dans la foulée a formellement identifié l’enfant. Les prélèvements d’indices, de traces ADN et les analyses technico-criminelles menés par les experts devront désormais déterminer avec précision les causes exactes du décès et établir si l’adolescente a subi des violences sexuelles avant de mourir.

Le profil du suspect et la faillite du système judiciaire

Le principal suspect, Jérôme B. (Jérôme Barella), un homme de 41 ans et père de deux enfants, a été mis en examen pour enlèvement et séquestration avant d’être incarcéré en début de semaine. Il connaissait personnellement Lyhanna, cette dernière étant une amie proche de sa propre fille. Le jour de sa disparition, le 29 mai, la fillette avait été vue pour la dernière fois montant à bord de son véhicule.

C’est le profil judiciaire de cet homme qui suscite aujourd’hui une immense vague d’indignation. Selon Clémence Meyer, procureure de la République d’Auch, le quadragénaire faisait l’objet de plusieurs procédures pour des faits de violences sexuelles sur mineurs. Visé par des plaintes pour viol en 2022 (classée sans suite) et en 2025 (enquête toujours en cours), il n’avait pourtant jamais été inquiété ni entendu par les forces de l’ordre avant ce drame. Pire encore, une nouvelle plainte pour viol sur mineur a été déposée contre lui pas plus tard que mercredi matin dans les Côtes-d’Armor.

Emmanuel Macron et le gouvernement interpellés

Face à ce que l’opinion publique et les associations qualifient de « chronique d’un drame annoncé », la réaction de l’exécutif ne s’est pas fait attendre. Depuis le Monténégro, le président Emmanuel Macron a exprimé sa colère, qualifiant la situation d’« inacceptable ». Le chef de l’État a martelé qu’il y avait un « dysfonctionnement clair » et a prévenu qu’il ne tolérerait « aucun argument de moyens dans cette affaire ».

Une réunion de crise a été programmée au sommet de l’État, tandis qu’une enquête administrative conjointe a été diligentée par les ministères de l’Intérieur et de la Justice pour faire la lumière sur les failles de la chaîne judiciaire et policière. Du côté des syndicats de magistrats, on redoute déjà la recherche rapide de « boucs émissaires » pour masquer les lourdeurs bureaucratiques et procédurales du système.

Une marche blanche en hommage à Lyhanna ce dimanche

Alors que l’enquête criminelle se poursuit à un rythme effréné sous la direction du parquet d’Auch, le temps du recueillement est venu pour les proches de la victime et les habitants du Gers.

La famille de Lyhanna a tenu à remercier chaleureusement les centaines de citoyens et de bénévoles qui se sont mobilisés jour et nuit lors des battues. En mémoire de la jeune fille, une marche blanche est officiellement organisée ce dimanche 7 juin 2026 à partir de 15h00 à Fleurance. Un moment qui s’annonce lourd d’émotion, mais aussi empreint d’une légitime exigence de justice.