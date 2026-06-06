Mort de Bernadette Chirac : Disparition d’une figure emblématique de la vie politique française

L’ancienne Première dame de France, Bernadette Chirac, s’est éteinte ce samedi 6 juin 2026 à l’âge de 93 ans. Veuve du président Jacques Chirac, elle laisse derrière elle l’image d’une femme de caractère, engagée socialement et pilier indéfectible de la « Chiraquie ». Retour sur le parcours d’une personnalité qui a marqué l’histoire de la Ve République.

Née Bernadette Chodron de Courcel, elle avait épousé Jacques Chirac en 1956. Ensemble, ils ont formé l’un des couples les plus influents de la politique française pendant plus d’un demi-siècle. De la mairie de Paris à l’Élysée, en passant par Matignon, Bernadette Chirac a été de tous les combats, souvent dans l’ombre, mais toujours avec une influence décisive.

L’engagement social : L’héritage des « Pièces Jaunes »

Au-delà de son rôle protocolaire, les Français retiendront surtout son immense engagement caritatif. Présidente de la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France dès 1994, elle a popularisé l’opération « Pièces Jaunes ». Grâce à sa détermination, elle a permis l’amélioration spectaculaire des conditions d’hospitalisation des enfants et des adolescents à travers tout le pays.

Conseillère départementale de la Corrèze pendant plusieurs décennies, Bernadette Chirac était profondément attachée à ses terres d’élection. Connue pour son franc-parler et son sens politique aiguisé, elle n’hésitait pas à peser sur les décisions stratégiques, devenant une conseillère de l’ombre redoutée et respectée.

Depuis le décès de Jacques Chirac en 2019, Bernadette Chirac s’était faite très discrète, se retirant de la vie publique pour des raisons de santé. Sa disparition marque la fin définitive d’une ère politique. Un hommage national devrait lui être rendu prochainement pour saluer son dévouement à la France.