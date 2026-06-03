Karine Le Marchand s’insurge contre les violences après PSG-Arsenal : « Rien à faire de leur origine sociale »

Suite aux violences urbaines inédites qui ont éclaté à Paris et dans plusieurs villes de France après la victoire historique du PSG face à Arsenal en finale de la Ligue des champions, les réactions politiques et médiatiques s’enchaînent. Parmi elles, celle de Karine Le Marchand. Très en colère, l’animatrice phare de M6 a poussé un violent coup de gueule sur ses réseaux sociaux, condamnant fermement l’attitude des casseurs et refusant toute excuse liée à leur profil sociologique.

La fête a rapidement laissé place au chaos. Le 30 mai 2026, alors que le Paris Saint-Germain décrochait sa deuxième Ligue des champions consécutive face au club anglais d’Arsenal, des scènes de liesse populaire ont basculé dans l’ultra-violence. Malgré le déploiement exceptionnel de 22 000 policiers et gendarmes à travers l’Hexagone, de violents affrontements, des pillages de commerces et des tirs de mortiers ont ciblé les forces de l’ordre, notamment aux abords du Parc des Princes, sur les Champs-Élysées et dans d’autres grandes métropoles françaises.

Le bilan officiel fait état de 426 interpellations en France (dont 283 pour la seule agglomération parisienne) et de nombreux blessés. Face à cette situation, la classe politique s’est rapidement enflammée, mais c’est la prise de parole d’une figure incontournable de la télévision française qui retient aujourd’hui l’attention.

Le coup de gueule sans filtre de Karine Le Marchand sur Instagram

Habituellement discrète sur les sujets purement régaliens ou politiques, Karine Le Marchand a brisé le silence. Profondément choquée par les images de guérilla urbaine qui tournent en boucle sur les réseaux sociaux et les chaînes d’info, l’animatrice de L’amour est dans le pré a partagé son indignation.

« Je n’ai pas à payer pour ces cassos. »



Sans filtre, l'animatrice Karine Le Marchand pousse un coup de gueule après les violences qui ont suivi la victoire du PSG à Paris, et dans le reste de la France, samedi après la finale de la Ligue des Champions. pic.twitter.com/wfOae4hKG6 — NEWS TV RÉAL (@NewsTVReal) June 3, 2026

Dans une publication sans concession, elle s’en est directement prise aux délinquants qui gâchent les grands événements sportifs :

« Rien à faire de leur origine sociale ! » a-t-elle martelé, s’insurgeant contre les rhétoriques victimaires ou les tentatives d’explications sociologiques qui tendent parfois à excuser ou minimiser de tels comportements.

Pour la star de M6, la pauvreté ou le milieu d’origine ne peuvent en aucun cas légitimer la violence gratuite, la destruction de biens publics et l’agression systématique des forces de l’ordre. Un discours de fermeté qui fait écho au ras-le-bol d’une grande majorité de Français.

Une condamnation des violences qui transcende les clivages

La réaction de Karine Le Marchand s’inscrit dans un climat de tension nationale. Le président de la République lui-même a affiché sa fermeté en promettant d’être « intraitable » avec les fauteurs de troubles, tandis que de nombreuses personnalités publiques dénoncent le sentiment d’impunité qui plane sur ces événements.

En refusant d’entrer dans le débat sur les « causes sociales » de la délinquance, l’animatrice préfère pointer du doigt la responsabilité individuelle des casseurs. Un positionnement fort et cash qui a immédiatement suscité des milliers de commentaires et de partages, divisant parfois sa communauté mais salué par beaucoup pour sa clarté.