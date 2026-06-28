FITEX 2026 : le salon du fitness confirme son changement de dimension à Paris Expo Porte de Versailles

Organisé du 26 au 28 juin 2026 à Paris Expo Porte de Versailles, FITEX 2026 a réuni durant trois jours professionnels, coachs, marques et passionnés de fitness autour des dernières innovations du secteur. Une édition marquée par une forte affluence, des démonstrations en continu et une ambition affirmée de devenir le rendez-vous incontournable du fitness et du bien-être en France.

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Le rideau est tombé ce dimanche sur FITEX 2026, qui a investi pour la première fois les halls de Paris Expo Porte de Versailles. Pendant trois jours, le salon a réuni l’ensemble de l’écosystème du fitness, du sport-santé et du bien-être dans une ambiance dynamique mêlant business, innovation et pratique sportive.

Ce changement de lieu et de calendrier marque une nouvelle étape dans le développement de l’événement. Plus spacieux et plus accessible, le site de la Porte de Versailles a permis d’accueillir un programme particulièrement dense, alternant démonstrations, conférences, compétitions, masterclass et rencontres professionnelles.

Les grandes tendances du marché réunies sous un même toit

Équipementiers, fabricants de matériel, acteurs de la nutrition sportive, solutions digitales, récupération, sport-santé ou encore formations professionnelles : l’ensemble de la filière était représenté.

Les visiteurs ont pu découvrir les dernières innovations du secteur, tester de nouveaux équipements, participer à des cours collectifs et échanger directement avec les marques. Les espaces dédiés au Pilates Reformer, au functional training, au coaching, au bien-être et aux technologies connectées ont particulièrement retenu l’attention.

Les conférences ont également permis d’aborder les grands enjeux de la profession : évolution des clubs de fitness, digitalisation des services, fidélisation des adhérents, formation des coachs ou encore développement du sport comme levier de santé publique.

Un salon ouvert aux professionnels comme au grand public

L’une des forces de FITEX réside dans sa double vocation. Si le salon constitue un véritable carrefour d’affaires pour les exploitants de salles, distributeurs, coachs et investisseurs, il reste également accessible aux pratiquants souhaitant découvrir les nouvelles tendances du fitness.

Tout au long du week-end, les visiteurs ont participé à des dizaines de cours collectifs animés par des coachs français et internationaux, tandis que les compétitions et démonstrations ont rythmé les différentes zones du salon.

Cette complémentarité contribue à faire de FITEX un événement fédérateur pour l’ensemble de la filière.

Une édition qui confirme les ambitions de FITEX

Avec cette édition 2026, FITEX franchit un cap dans son développement. Le déménagement à Paris Expo Porte de Versailles s’inscrit dans une stratégie visant à accompagner la croissance du marché français du fitness, tout en renforçant l’attractivité internationale du salon.

L’événement confirme ainsi sa volonté de devenir la plateforme de référence où se rencontrent innovations, business, formation et pratique sportive. Une ambition qui semble trouver un écho auprès des exposants comme des visiteurs, venus nombreux tout au long de ce week-end parisien.

Alors que le secteur poursuit sa transformation autour du sport-santé, des nouvelles technologies et de l’expérience pratiquant, FITEX apparaît désormais comme un rendez-vous incontournable pour anticiper les évolutions du marché et découvrir les tendances qui façonneront le fitness de demain.