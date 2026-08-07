Accident à la Mer de Sable : Une famille blessée dans une attraction à eau

Un accident s’est produit sur l’attraction à sensation, le Cheyenne River du parc de loisirs, La Mer de Sable, ce dimanche 2 août. Une enquête a été ouverte.

La journée a viré au drame pour une famille venue profiter du parc de loisirs, situé au cœur de la forêt d’Ermenonville dans l’Oise, ce dimanche 2 août.

Plusieurs visiteurs ont été blessés dans l’attraction Cheyenne River, une attraction à eau où l’on prend place pour une virée tumultueuse sur une rivière, avec une gigantesque descente en fin de parcours.

Selon nos confrères de France 3 qui révèlent l’information, une famille originaire du Val-d’Oise qui profitait du parc, a embarqué dans cette attraction en fin de journée, là où l’affluence était moins importante à cette heure.

Trois embarcations concernées dans l’accident

Pour une raison encore inconnue, trois embarcations dont l’embarcation familiale, sont arrivés à une vitesse anormale dans le bassin final, blessant plusieurs personnes.

Dans un communiqué transmis auprès de BFMTV, La Mer de Sable explique :

Les visiteurs présents au sein des embarcations concernées ont très rapidement été pris en charge par les équipes du parc.

Direction de La mer de Sable auprès de BFMTV

La mère de famille qui n’avait pas souhaité prendre place à bord de ces embarcations en forme de rondins de bois explique auprès de France 3 Hauts-de-France, avoir vu des enfants saigner du nez après être sorti de l’attraction. « Ma tante a failli s’envoler. Ils se sont écrasés les uns sur les autres. » explique la maman.

Suite aux faits, l’attraction Cheyenne River a été immédiatement interrompue puis fermée brièvement pour y subir des contrôles.

« Une personne a quant à elle été blessée au genou puis transportée vers un centre hospitalier pour y subir des examens complémentaires », a de son côté indiqué le parc.

Une enquête a été ouverte en interne par les équipes du parc pour déterminer les circonstances exactes de cet accident rarissime.

L’accident Cheyenne River connait un véritable succès en cette période de fortes chaleurs.