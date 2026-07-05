France – Paraguay : Les Bleus en quarts malgré un arbitrage révoltante et des agressions à répétition

L’équipe de France a validé son ticket pour les quarts de finale de la Coupe du Monde 2026 en s’imposant d’un cheveu (1-0) contre le Paraguay à Philadelphie. Mais au-delà du résultat, ce match restera gravé dans les mémoires comme un sommet d’anti-jeu et d’agressivité non sanctionnée. Face à des Sud-Américains venus pour découper plutôt que pour jouer, les Bleus ont dû faire preuve d’un sang-froid héroïque.

Dès les premières minutes de jeu, les intentions de l’Albirroja étaient claires : casser le rythme par tous les moyens, quitte à franchir largement les limites de la régularité. Les joueurs paraguayens se sont illustrés par un comportement lamentable sur la pelouse, multipliant les tacles à retardement, les charges excessives et les provocations gratuites.

Les attaquants tricolores, en particulier Bradley Barcola et Ousmane Dembélé, sont devenus de véritables cibles. Les coups ont plu sans aucune intention de jouer le ballon, transformant la rencontre en un véritable match de chiffonniers où l’intégrité physique des joueurs de Didier Deschamps a été constamment mise en danger.

Le scandale Tantashev : Un arbitre qui a fermé les yeux

Si l’agressivité du Paraguay a choqué les observateurs, c’est le comportement de l’arbitre ouzbek, Ilgiz Tantashev, qui suscite aujourd’hui une immense colère. Durant les 90 minutes (et les 11 minutes de temps additionnel), le directeur de jeu a fait preuve d’une passivité révoltante. M. Tantashev n’a relevé presque aucune faute commise par les Paraguayens, refusant de sortir les cartons jaunes légitimes qui auraient pu calmer les ardeurs de l’adversaire.

Il a fallu attendre la 66e minute et une énième intervention ultra-violente dans la surface sur le nouvel entrant Désiré Doué pour que la situation bascule. Face à l’évidence du choc qui a laissé le jeune Français au sol, l’arbitre est resté de marbre, obligeant la VAR à intervenir pour corriger cette énième injustice. Penalty accordé après révision. Sans trembler, Kylian Mbappé a transformé la sentence à la 70e minute, offrant une justice divine aux Bleus.

Malgré la fin de match insoutenable et le laxisme arbitral persistant, la charnière Saliba-Upamecano est restée impériale pour envoyer la France affronter le Maroc en quart de finale. Les Bleus s’en sortent miraculeusement indemnes, mais le débat sur le niveau de l’arbitrage à ce stade de la compétition est définitivement relancé.