Coupe du monde 2026 : La France surclasse la Suède (3-0) et s’envole en huitièmes de finale

Grâce à un doublé de son capitaine Kylian Mbappé et un but de Bradley Barcola, l’équipe de France a brillamment validé son ticket pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 en écartant la Suède (3-0) ce mardi 30 juin à New York. Retour complet sur un match maîtrisé et les actions marquantes des Bleus.

Dès le coup d’envoi dans le cadre grandiose du New York New Jersey Stadium, les hommes de Didier Deschamps ont affiché leurs ambitions. Pourtant, les premières minutes se sont avérées complexes face à un bloc suédois compact et agressif. Mike Maignan a dû s’employer dès la 2e minute sur une tentative dangereuse d’Alexander Isak.

Après une occasion franche manquée par Bradley Barcola (17e) et un but logiquement refusé à Kylian Mbappé pour un hors-jeu millimétrique (19e), les Bleus ont intensifié la pression avant la pause. Michael Olise est passé tout proche de s’offrir le but du tournoi d’un ciseau retourné spectaculaire qui a heurté le poteau (36e).

La délivrance est finalement venue juste avant la mi-temps : bien décalé par Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé a trompé le gardien suédois d’une frappe précise à la 45e minute, libérant le clan tricolore.

Le break de Barcola et le KO final

Au retour des vestiaires, l’équipe de France n’a pas laissé le temps à la Suède de respirer. Parfaitement lancé, le jeune parisien Bradley Barcola a doublé la mise à la 53e minute, récompensant sa grosse activité sur le front de l’attaque.

Assommés, les Scandinaves n’ont jamais réussi à inquiéter la charnière centrale Saliba-Upamecano. Les Bleus ont géré le rythme de la rencontre à leur guise avant de porter l’estocade finale. À la 74e minute, sur un nouveau mouvement collectif d’envergure, Kylian Mbappé s’est offert un doublé, scellant définitivement le score à 3-0.

Didier Deschamps a profité de la fin de match pour faire tourner son effectif en lançant notamment Désiré Doué et Rayan Cherki. Avec ce succès éclatant, la France poursuit sa route dans cette Coupe du monde 2026 et affrontera le Paraguay au prochain tour.