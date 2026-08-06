GTA VI : Une première présentation de gameplay exclusive dévoilée le 27 août sur Netflix et YouTube

Rockstar Games annonce la diffusion d’un aperçu inédit de Grand Theft Auto VI le jeudi 27 août. Découvrez l’heure de diffusion et où regarder cet événement sur Netflix et YouTube.

L’attente touche enfin à sa fin pour les millions de joueurs à travers le monde. Dans un communiqué de presse aussi succinct qu’impactant, Rockstar Games vient de secouer l’industrie du jeu vidéo en annonçant la diffusion prochaine d’un « large aperçu » de Grand Theft Auto VI.

Marquez vos calendriers : l’événement est fixé au jeudi 27 août.

Un partenariat inédit avec Netflix

La grande surprise de cette annonce réside dans le canal de diffusion choisi pour lancer cet aperçu. Rockstar Games s’associe à la plateforme de streaming Netflix pour proposer l’exclusivité du visionnage en avant-première. Les abonnés pourront découvrir les premières images d’envergure du jeu dès 15 h 00, heure de l’Est (soit 21 h 00 en France).

Ce rapprochement entre le géant du streaming et le studio new-yorkais marque une étape majeure dans la stratégie marketing de Rockstar, exploitant l’empreinte mondiale de Netflix pour toucher un public bien au-delà de la sphère habituelle des gamers.

Diffusion globale sur YouTube et le site officiel

Que ceux qui ne disposent pas d’un abonnement à la plateforme se rassurent : le studio a pensé à l’ensemble de sa communauté. Cet aperçu de GTA VI sera rendu accessible à tous plus tard dans la soirée.

La vidéo sera mise en ligne sur la chaîne YouTube officielle de Rockstar Games ainsi que sur le site dédié au jeu à 21 h 00, heure de l’Est (soit 3 h 00 du matin le 28 août en France).

Si le communiqué ne précise pas la durée exacte de cet aperçu, l’emploi des termes « large aperçu » laisse espérer une séquence détaillée de gameplay, présentant les mécaniques de jeu, l’ambiance de Vice City et les deux protagonistes de ce nouvel opus tant attendu.