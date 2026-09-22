L’influenceur masculiniste Clavicular inculpé aux États-Unis pour viol et administration de substance

L’influenceur américain Braden Peters, connu sous le pseudonyme de « Clavicular », fait face à de lourdes poursuites judiciaires dans l’État du Massachusetts. La justice américaine l’a officiellement inculpé pour viol, fourniture d’alcool à une personne mineure et administration d’une substance dans le but d’avoir des relations sexuelles non consenties.

Les faits reprochés à l’influenceur remontent à un événement survenu en mai 2025 à Chatham, dans le Massachusetts. Selon les documents judiciaires enregistrés par le tribunal de district, Braden Peters fait face à trois chefs d’accusation distincts. Le dossier fait état d’un viol, de l’administration d’une substance visant à altérer le consentement de la victime, ainsi que de la fourniture d’alcool à une personne de moins de 21 ans, âge légal de la majorité pour la consommation d’alcool aux États-Unis.

Cette procédure pénale rejoint une plainte au civil déposée plus tôt par Aleksandra Vasilevna Mendoza, une créatrice de contenu connue sous le nom d’Alorah Ziva. La jeune femme affirme avoir été invitée chez la famille de l’influenceur à Cape Cod alors qu’elle était mineure, où de l’alcool lui aurait été fourni avant de subir des agressions sexuelles alors qu’elle se trouvait en état d’incapacité. De son côté, Braden Peters conteste fermement l’intégralité des accusations portées contre lui et clame son innocence.

Qui est réellement l’influenceur Clavicular ?

Âgé d’une vingtaine d’années, Braden Peters s’est fait connaître en ligne sous le pseudonyme « Clavicular », devenant une figure centrale du mouvement masculiniste et de la tendance du « looksmaxxing ». Ce phénomène numérique incite principalement les jeunes hommes à transformer radicalement leur apparence physique par des méthodes d’entraînement intensives, de la chirurgie esthétique ou des pratiques parfois dangereuses pour atteindre des standards de beauté masculins extrêmes.

Très populaire auprès de la communauté masculiniste et de la « manosphère », Clavicular s’est rapidement entouré de polémiques en raison de propos jugés misogynes et de comportements provocateurs en direct sur les réseaux sociaux. Avant cette affaire d’agression sexuelle, le jeune homme avait déjà été impliqué dans plusieurs altercations publiques et affaires judiciaires. Son inculpation marque un nouveau tournant dans le parcours controversé de cette figure de la sous-culture Internet américaine.