Canicules en France : Près de 8 000 décès en excès recensés cet été selon Santé publique France

Découvrez le bilan provisoire alarmant de Santé publique France : près de 8 000 décès en excès ont été enregistrés cet été en raison de vagues de chaleur exceptionnelles.

Le dernier bilan provisoire publié par Santé publique France met en lumière l’impact sanitaire dramatique des successives vagues de chaleur qui ont frappé le pays au cours des derniers mois. Avec près de 8 000 décès en excès enregistrés depuis le début de la surveillance estivale, cet été s’inscrit comme l’une des périodes les plus meurtrières sur le plan climatique de ces dernières années. Les épisodes caniculaires, caractérisés par leur précocité, leur longueur et des températures nocturnes et diurnes particulièrement élevées, ont mis à rude épreuve l’organisme de l’ensemble de la population, et en premier lieu celui des personnes les plus vulnérables.

Les personnes âgées et les plus fragiles lourdement touchées

Au cœur de ce bilan alarmant, les données démontrent une vulnérabilité accrue des aînés, puisque neuf décès sur dix enregistrés lors des pics les plus sévères concernent des personnes âgées de plus de 75 ans. L’accumulation de la fatigue thermique, liée à des périodes de canicules quasi continues, a fini par fragiliser des publics déjà exposés à des pathologies chroniques. Face à la récurrence de ces phénomènes climatiques extrêmes amplifiés par le réchauffement global, ce bilan de Santé publique France relance de manière urgente le débat sur l’adaptation de notre système de santé, la prévention dans les Ehpad et la protection des citoyens les plus isolés.