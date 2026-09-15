Vidéo d’un SDF violenté à Carcassonne : ce que l’on sait sur l’enquête confiée à l’IGPN

Une enquête interne et judiciaire a été ouverte à Carcassonne après la diffusion d’une vidéo virale montrant un policier projeter violemment à terre un sans-domicile fixe.

La diffusion d’une séquence vidéo sur les réseaux sociaux a provoqué une vive indignation et l’ouverture immédiate de poursuites. Les images, enregistrées lors de la fête de la Musique à Carcassonne et révélées au grand public, montrent un fonctionnaire de la police nationale projetant violemment au sol un sans-domicile fixe de 29 ans. Face à la brutalité du geste capturé sous les yeux de plusieurs témoins, la réaction des autorités ministérielles et judiciaires ne s’est pas fait attendre.

Une double enquête administrative et judiciaire a été diligentée. Le parquet de Carcassonne a confié l’enquête pour « violences volontaires par personne dépositaire de l’autorité publique » à l’antenne marseillaise de l’Inspection générale de la Police nationale (IGPN). En parallèle, la préfecture et la direction départementale de la police nationale ont engagé des procédures administratives internes visant à faire toute la lumière sur le comportement de l’agent impliqué.

Les précisions du parquet et les éléments de l’intervention

L’événement s’inscrit dans un contexte d’interventions répétées ce soir-là pour des faits de nuisances et d’altérations de l’ordre public. Selon les premiers éléments recueillis par les enquêteurs, des policiers municipaux ainsi que des agents de la police nationale ont été dépêchés sur place avant que la situation ne bascule lors du placage physique filmé par des riverains. L’homme à terre a été immédiatement secouru par les témoins et d’autres agents présents sur les lieux.

Par ailleurs, les autorités judiciaires ont apporté des clarifications concernant les suites directes de l’affaire. Bien que la victime soit décédée plusieurs semaines plus tard, l’autopsie réalisée le 9 juillet a formellement exclu tout lien de causalité entre les traumatismes subis lors de cette interpellation et le décès. Les examens médicaux attribuent la mort à une cause toxique liée à la toxicomanie du jeune homme, écartant l’hypothèse d’une lésion fatale consécutive à la chute. L’enquête de l’IGPN se concentre désormais sur la légitimité et la proportionnalité de l’usage de la force par le policier impliqué.