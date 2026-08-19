Qui est Sonia Bellina, l’influenceuse retrouvée morte ?

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Découvrez les dernières révélations sur la mort de Sonia Bellina, l’influenceuse de 29 ans dont le corps a été retrouvé dans des vignes du Gard.

Sonia Bellina était une créatrice de contenu âgée de 29 ans, suivie par plus de 259 000 abonnés sur le réseau social TikTok. Originaire de la région de Nîmes et partageant sa vie entre le Gard et Paris, la jeune femme s’était fait connaître dès 2020 grâce à des vidéos de danse, de playback et de présentation de son style de vie. Appréciée par sa communauté pour son image solaire et dynamique, elle avait vu sa visibilité en ligne croître au fil des années.

L’affaire a débuté lorsqu’un ouvrier agricole a fait une macabre découverte dans une parcelle viticole de la commune de Saint-Gilles, dans le Gard. Un corps dénudé et partiellement calciné y a été retrouvé, déclenchant immédiatement l’intervention des autorités locales. La procureure de la République de Nîmes, Cécile Gensac, a par la suite confirmé l’identité de la victime à l’issue des analyses génétiques, confirmant qu’il s’agissait bien de la jeune influenceuse portée disparue par ses proches quelques jours plus tôt.

Une enquête est en cours !

Les circonstances exactes entourant le drame commencent à préciser la chronologie des événements. Selon les témoignages de son entourage, Sonia Bellina n’avait plus donné de nouvelles depuis le début du mois d’août et aurait quitté son domicile pour rejoindre un rendez-vous la nuit précédant la découverte du corps. Face à la gravité des constatations et aux éléments retrouvés sur la scène de crime, le parquet de Nîmes a ouvert une enquête pour « assassinat », confiant les investigations à la section de recherches de la gendarmerie et au groupement du Gard.

L’enquête a connu une avancée importante avec l’interpellation et le placement en garde à vue de deux personnes dans le cadre des investigations menées par la gendarmerie. Les enquêteurs poursuivent les auditions et les analyses techniques afin de déterminer le rôle exact des suspects et d’éclaircir le mobile de ce crime qui suscite une vive émotion sur les réseaux sociaux et dans la région nîmoise.