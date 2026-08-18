Travaux sur l’A10 aux Ulis : fermeture nocturne de l’autoroute en direction de Paris ce mercredi

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En raison d’un accident survenu récemment, VINCI Autoroutes va procéder à des travaux d’urgence pour réfection de la chaussée dans le secteur des Ulis. L’autoroute A10 sera totalement fermée dans le sens Province-Paris au cours de la nuit du mercredi 19 au jeudi 20 août 2026. Des déviations sont mises en place pour guider les automobilistes.

Les automobilistes circulant en direction de la capitale devront adapter leur itinéraire dans la nuit de mercredi à jeudi. VINCI Autoroutes a annoncé engager un chantier de réfection de la chaussée sur l’autoroute A10, au niveau du secteur des Ulis. Ces travaux font suite à un accident survenu dernièrement, qui a endommagé le revêtement routier.

Afin de permettre l’intervention des équipes en toute sécurité, la circulation sera totalement interrompue dans le sens Province / Paris de 22h00 à 6h30 le lendemain matin.

Un itinéraire de déviation obligatoire par la RN104 et la RN20

Pour pallier cette fermeture nocturne, un plan de déviation a été arrêté. Les usagers de la route circulant sur l’A10 en direction de Paris seront contraints de quitter l’autoroute au niveau des Ulis. Ils devront emprunter la RN104, rejoindre l’échangeur de la RN20, puis prendre la sortie n°43 afin de poursuivre leur trajet vers Paris.

VINCI Autoroutes invite les conducteurs à la prudence et conseille d’anticiper leurs déplacements. Pour suivre l’évolution du trafic en temps réel, les usagers peuvent s’informer via :



– La radio 107.7 FM (Radio VINCI Autoroutes) ou son application ;

– L’application mobile gratuite Ulys ;

– Le site web officiel www.vinci-autoroutes.com ou les comptes X (ex-Twitter) @VINCIAutoroutes et @A10Trafic ;

– Le service client au 3605 (accessible 24h/24 et 7j/7).