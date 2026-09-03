Drame familial en Haute-Saône : quatre corps, dont deux enfants, découverts dans une propriété à Gy

Un drame d’une violence inouïe secoue le paisible village de Gy, en Haute-Saône. Mercredi 2 septembre au soir, les corps sans vie de quatre membres d’une même famille ont été découverts. Le père de famille est suspecté d’avoir abattu ses deux jeunes enfants et sa belle-mère avant de retourner l’arme contre lui.

C’est une macabre découverte qui a plongé la commune de Gy (Haute-Saône) dans la stupeur. Mercredi soir, vers 20 heures, les forces de l’ordre sont intervenues sur un terrain abritant des caravanes, à la suite de signalements d’inquiétude. Sur place, les gendarmes ont découvert quatre cadavres porteurs de blessures par balle : deux enfants âgés de 6 et 9 ans, leur grand-mère (la belle-mère du suspect) et le père de famille.

La piste du quadruple drame familial sur fond de séparation

Selon les premiers éléments de l’enquête rapportés par nos confrères de l’Est Républicain, le père de famille aurait fait usage d’un fusil de chasse pour ôter la vie à ses deux enfants et à sa belle-mère, avant de faire feu sur lui-même.

Bien que le parquet de Vesoul ne se soit pas encore exprimé de façon détaillée, les premiers témoignages et constatations s’orientent vers un drame familial consécutif à une rupture amoureuse ou une procédure de divorce conflictuelle. Avant d’agir, l’homme aurait partagé des messages ou vidéos faisant part de ses intentions funestes dans ce contexte de séparation.

Une commune sous le choc

L’annonce de cette tragédie a provoqué un immense émoi au sein de cette petite commune rurale d’un millier d’habitants située non loin de Besançon. Le maire de Gy s’est rapidement rendu sur les lieux du drame dans la soirée de mercredi, avant d’organiser un conseil municipal extraordinaire afin de coordonner l’accompagnement et le soutien psychologique des habitants et proches affectés.

Une enquête judiciaire a été ouverte pour déterminer avec précision le déroulement chronologique des faits et les motivations exactes de l’auteur des tir.