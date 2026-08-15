Corrèze : Denis Perron, 32 ans, disparaît mystérieusement lors d’une nuit de camping entre amis

Denis Perron, originaire du Rhône, a disparu le 9 août lors d’une partie de pêche en Corrèze. Son duvet a été retrouvé dans l’eau. D’importants moyens de recherche restent mobilisés.

L’inquiétude ne cesse de grandir pour les proches de Denis Perron. Âgé de 32 ans et originaire de Dracé dans le Rhône, le jeune homme n’a plus donné aucun signe de vie depuis le dimanche 9 août. Il participait à un séjour de pêche et de camping entre amis près de la commune d’Auriac, dans le département de la Corrèze.

Une disparition inexpliquée en pleine nuit

Les faits se sont déroulés au bord de la rivière Dordogne. Selon nos confrères de La Montagne, Denis Perron se trouvait sur place avec deux amis. Après une soirée au bord de l’eau, le groupe s’est couché le samedi soir. C’est au réveil, aux alentours de 7 heures du matin, que ses compagnons ont constaté son absence mystérieuse. Le trentenaire s’était volatilisé au cours de la nuit sans laisser de trace.

Duvet retrouvé dans la Dordogne et importants moyens déployés

Avertis dès le signalement de la disparition, les services de la gendarmerie nationale ont immédiatement déployé d’importants moyens de prospection sur zone. Des plongeurs, des équipes de sapeurs-pompiers ainsi qu’un hélicoptère ont été rapidement mobilisés pour passer le secteur au peigne fin.

L’inquiétude a franchi un nouveau cap lorsque le duvet de Denis Perron a été repêché dans le cours d’eau, faisant craindre l’hypothèse d’une noyade.

Une forte vague de solidarité sur les réseaux sociaux

Face à cette disparition inquiétante, la solidarité s’organise. Un appel à témoins relayé avec photo circule abondamment sur les réseaux sociaux. Plusieurs collectivités, dont la commune de Thoissey dans l’Ain, ont exprimé publiquement leur soutien à la famille et au frère de Denis dans cette éprouvante attente.

Les opérations de recherche se poursuivent activement sur le terrain pour tenter de retrouver le jeune homme.