Pompiers en colère : l’intersyndicale annonce la « révolte » fin septembre face à Laurent Nuñez

Les représentants des sapeurs-pompiers professionnels sont ressortis amers de leur rendez-vous au ministère de l’Intérieur. Vespéraux et déterminés, les responsables syndicaux se sont dits « très déçus » à l’issue de leur entrevue avec le ministre Laurent Nuñez, déplorant n’avoir obtenu « pas eu de réponse concrète » à leurs revendications portant sur le manque de moyens humains et financiers.

Face à ce qu’ils considèrent comme une impasse, les syndicats ont immédiatement annoncé un durcissement du mouvement social à la fin du mois de septembre, comme l’a rapporté l’AFP.

Une « mobilisation intensive » et une occupation Place de la République

L’intersyndicale ne compte pas en rester là et prépare une riposte d’ampleur dans la capitale. En plus de se joindre à la journée d’action nationale de la fonction publique prévue le 29 septembre, les pompiers organiseront leur propre rassemblement en amont.

« Une manifestation statique les 26, 27 et 28 septembre, place de la République à Paris […] Ça va s’appeler les +colonnes de la révolte+ » David Saquet, représentant du syndicat Unsa Sapeurs-pompiers à l’AFP.

Les promesses de Laurent Nuñez : projet de loi et budget 2027

Face à la fronde qui s’organise, le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez a cherché à temporiser et à rassurer la profession via un message publié sur le réseau social X.

Le ministre assure n’ignorer « aucune des difficultés » remontées par les agents du feu et avance un calendrier de réformes :



– Début septembre : Présentation officielle aux pompiers d’un projet de loi de modernisation de la Sécurité civile.

– Budget (PLF 2027) : Finalisation rapide des discussions sur le financement des Services départementaux d’incendie et de secours (Sdis), promettant une augmentation concrète de leurs ressources dès le projet de loi de finances 2027.

Malgré ces annonces ministérielles, l’intersyndicale maintient que les garanties immédiates manquent à l’appel. Le bras de fer entre la place Beauvau et les sapeurs-pompiers s’annonce particulièrement tendu à l’approche de l’automne.