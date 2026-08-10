Drame à Montpellier : un ado de 16 ans poignardé à mort, ce que l’on sait du suspect et de l’enquête

Un adolescent de 16 ans a été poignardé à mort lors d’une rixe à Montpellier : d’après les informations révélées par BFMTV, le suspect principal de 17 ans s’est rendu à la police.

C’est un drame d’une extrême violence qui secoue le quartier Port-Marianne à Montpellier. Dans la nuit du dimanche 9 au lundi 10 août 2026, un adolescent âgé de seulement 16 ans a perdu la vie après avoir reçu deux coups de couteau au thorax au cours d’un affrontement entre deux groupes de jeunes.

Les faits : un affrontement nocturne au cœur du quartier Port-Marianne

L’alerte a été donnée en fin de soirée, aux alentours de 23h20, allée Alberto-Giacometti, dans le quartier prisé de Port-Marianne. Pour des raisons encore non tirées au clair par les enquêteurs, une altercation particulièrement virulente a éclaté dans un parc entre deux bandes rivales. Selon les premiers éléments recueillis sur place, au moins sept personnes auraient pris part à cette rixe.

Au cours de l’affrontement, un jeune homme de 16 ans a été mortellement frappé à deux reprises au niveau du thorax. Un médecin riverain de la scène est immédiatement intervenu pour pratiquer les premiers gestes de secours sur la victime, alors en arrêt cardio-ventilatoire. Malheureusement, malgré la prise en charge rapide par le SAMU et son transfert en urgence absolue vers le CHU de Montpellier, l’adolescent a succombé à ses blessures aux alentours de 2 heures du matin.

Fuite en trottinette et reddition au commissariat

Alors que plusieurs protagonistes prenaient la fuite à trottinette au moment de l’arrivée de la police, les forces de l’ordre ont interpellé deux individus dans la nuit, suspectés d’avoir participé à l’affrontement.

Le coup de théâtre est survenu ce lundi matin : un jeune homme de 17 ans s’est présenté spontanément au commissariat de police de Montpellier. Il s’est désigné lui-même comme l’auteur des coups de couteau mortels. Le procureur de la République de Montpellier, Thierry Lescouarc’h, a confirmé sa mise en garde à vue.

L’enquête s’accélère : mobiles obscurs et suspects activement recherchés

L’enquête, confiée à la police judiciaire, s’accélère désormais pour faire toute la lumière sur ce drame. Alors que le mobile exact de l’affrontement demeure totalement inconnu et que l’arme du crime n’a pas encore été retrouvée, une autopsie a été ordonnée par le parquet pour déterminer avec précision les causes du décès.

En parallèle, les forces de l’ordre poursuivent activement leurs investigations afin d’identifier et de retrouver les autres protagonistes impliqués dans cette rixe meurtrière.