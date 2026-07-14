Incendie à Fontainebleau : Plus de 1 300 hectares ravagés, le point sur la situation actuelle

Le massif de Fontainebleau fait face à un incendie d’une ampleur historique. Moyens exceptionnels, évacuations et piste criminelle : découvrez les toutes dernières informations sur ce sinistre hors norme aux portes de Paris.

Le poumon vert de l’Île-de-France est en proie à un brasier d’une violence inédite. Déclenché le week-end du 12 juillet 2026, l’incendie qui ravage la forêt de Fontainebleau a d’ores et déjà parcouru plus de 1 300 hectares de végétation en à peine 24 heures. Attisé par des températures caniculaires frôlant les 39 °C, des vents soufflant jusqu’à 50 km/h et une sécheresse extrême, le feu progresse toujours et n’est actuellement pas maîtrisé. Face à cette situation critique, l’État a déployé une armada de secours sans précédent pour la région parisienne, incluant l’intervention historique de Canadairs.

Des moyens de lutte exceptionnels déployés face aux flammes

Pour tenter de fixer le sinistre qui fait rage dans les secteurs du Vaudoué, d’Achères-la-Forêt, de Noisy-sur-École et des gorges d’Apremont, près de 800 sapeurs-pompiers venus de toute la France sont mobilisés sur le terrain. Les soldats du feu font face à un défi tactique majeur : le relief escarpé du massif et ses chaos rocheux rendent de nombreuses zones inaccessibles aux véhicules terrestres, imposant le déploiement de centaines de mètres de tuyaux à bout de bras.

Pour la première fois en Île-de-France, le soutien aérien s’avère massif : quatre avions bombardiers d’eau (Canadairs) et quatre hélicoptères enchaînent les rotations pour étouffer les flammes. Si l’autoroute A6 reste coupée à la circulation et que le trafic ferroviaire accuse d’importants retards, le bilan humain reste fort heureusement vierge. Aucune victime n’est à déplorer et aucune habitation n’a été touchée, grâce notamment à l’évacuation préventive d’environ 900 riverains mis en sécurité dans les communes limitrophes.

La piste criminelle redoutée et plusieurs interpellations

L’origine de ce désastre environnemental ne semble laisser que peu de place au doute. Les autorités ont rapidement relevé une dizaine de départs de feu simultanés dans un périmètre très restreint d’à peine 1 000 mètres. Cette configuration suspecte a immédiatement orienté les enquêteurs de la gendarmerie et le parquet de Fontainebleau vers la piste d’un acte volontaire et criminel.

Le ministre de l’Intérieur, Laurent Nuñez, qui s’est rendu sur place pour soutenir les troupes, a annoncé l’interpellation et le placement en garde à vue de deux suspects suspectés d’être liés à ces départs de feu majeurs. Alors que la France traverse un début d’été extrêmement rude sur le front des incendies, les autorités rappellent qu’elles feront preuve d’une fermeté absolue face aux comportements irresponsables ou criminels. Sur le terrain, les pompiers estiment que les opérations de sécurisation et d’extinction définitive des foyers résiduels prendront entre une et deux semaines.