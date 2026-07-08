Drame en Haute-Savoie : Ce que l’on sait de la mort tragique de Baptiste Gerfaud-Valentin, jeune sapeur-pompier de 22 ans

Le caporal Baptiste Gerfaud-Valentin, sapeur-pompier volontaire de 22 ans, est décédé ce mercredi 8 juillet 2026 lors d’une intervention sur un feu de forêt au Planay (Savoie), victime d’une chute de pierres.

La communauté des sapeurs-pompiers de France est plongée dans le deuil en ce milieu de semaine. Le caporal Baptiste Gerfaud-Valentin, un jeune homme de 22 ans engagé comme sapeur-pompier volontaire au Service départemental d’incendie et de secours (Sdis) de la Savoie, a perdu la vie ce mercredi 8 juillet 2026. Ce drame absolu rappelle avec cruauté les risques immenses auxquels font face les soldats du feu lors des interventions en milieu naturel.

Le drame s’est noué ce mercredi alors que le jeune caporal, affecté au centre d’incendie et de secours d’Albertville, participait activement aux opérations d’extinction d’un feu de végétation sur la commune du Planay (Savoie).

Alors qu’il combattait les flammes dans des conditions particulièrement difficiles et sur un terrain escarpé, Baptiste Gerfaud-Valentin a été mortellement blessé par une chute de pierres. Malgré l’intervention rapide de ses camarades et des secours, le jeune homme n’a pas pu être ranimé. Une enquête devra déterminer les circonstances exactes de cet accident de terrain.

L’hommage de la Nation à un jeune homme engagé

Baptiste Gerfaud-Valentin incarnait les valeurs de dévouement et d’altruisme. Malgré son jeune âge, il s’était pleinement investi au sein de sa caserne d’Albertville, choisissant de consacrer son temps à la protection des autres. Ses collègues décrivent un jeune pompier passionné, rigoureux et profondément apprécié.

L’annonce de sa disparition a immédiatement déclenché une vague d’émotion nationale. Le ministre de l’Intérieur a rapidement réagi pour saluer la mémoire du jeune soldat du feu :

« J’adresse mes pensées les plus sincères à sa famille, à ses proches et à l’ensemble de ses camarades sapeurs-pompiers. La Nation s’incline devant sa mémoire. »

La grande famille des pompiers en deuil

Dans toute la France, et particulièrement au sein du SDIS de la Savoie, la solidarité et la peine s’expriment à l’unisson. Des minutes de silence sont prévues dans plusieurs casernes de l’Hexagone, unies dans la douleur face à la perte de l’un des leurs. Les drapeaux ont été mis en berne en hommage au sacrifice du jeune caporal.