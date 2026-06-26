Coupe du Monde 2026 : Qualification en poche et record pour Mbappé, les Bleus terrassent l’Irak malgré les éléments

Au terme d’une soirée américaine interminable, marquée par une interruption de plus de deux heures due à de violents orages, l’équipe de France a dicté sa loi face à l’Irak (3-0) ce lundi 22 juin au Stade de Philadelphie. Portés par un Kylian Mbappé historique pour sa 100e sélection et le premier but d’Ousmane Dembélé dans un Mondial, les hommes de Didier Deschamps valident officiellement leur billet pour les 16es de finale de la Coupe du Monde 2026.

Lancée à 23h00 (heure française), la rencontre de la deuxième journée du Groupe I a rapidement tourné à l’avantage des tricolores, avant que le ciel de Pennsylvanie ne vienne s’en mêler. Juste avant la pause, alors que la France menait 1-0, la FIFA a dû appliquer le protocole de sécurité face aux éclairs menaçants à moins de 13 kilomètres de l’enceinte.

Les spectateurs ont été évacués des tribunes non couvertes et le match a subi une interruption de près de deux heures. Ce contretemps exceptionnel n’a finalement pris fin qu’au milieu de la nuit française, le coup de sifflet final retentissant à 2h48 du matin.

Mbappé fête sa 100e sélection en grand style

Pour sa 100e apparition sous le maillot bleu, le capitaine Kylian Mbappé a une nouvelle fois marqué l’histoire. Aligné à la pointe de l’attaque suite aux trois changements opérés par Didier Deschamps (titularisations de Lucas Digne, Manu Koné et Bradley Barcola), l’attaquant a ouvert le score dès la 14e minute.

Au retour des vestiaires, profitant d’une lourde bévue de la défense irakienne, il s’est offert un doublé à la 54e minute. Avec cette réalisation, Mbappé atteint la barre symbolique des 60 buts en équipe de France, consolidant son statut de légende. Il devient par ailleurs le premier joueur de l’histoire de la Coupe du Monde à inscrire un doublé lors de six rencontres distinctes de la compétition.

Ousmane Dembélé ouvre son compteur au Mondial

La fête a été complète pour les attaquants tricolores à la 66e minute. Déjà passeur décisif sur le deuxième but, Ousmane Dembélé a parachevé le succès des Bleus en inscrivant le troisième but de la soirée. Une réalisation symbolique pour l’ailier, puisqu’il s’agit de son tout premier but inscrit en phase finale d’une Coupe du Monde.

Face à une valeureuse mais limitée équipe d’Irak (57e au classement FIFA), la défense française est restée sereine, s’offrant un précieux clean sheet pour le plus grand bonheur de Didier Deschamps.

Direction les 16es de finale

Grâce à ce deuxième succès d’affilée après celui glané contre le Sénégal (3-1), la France compte six points et assure sa qualification pour les phases à élimination directe.

Le dernier rendez-vous de cette phase de poules aura lieu ce vendredi 26 juin à 21h00 (heure française) à Foxborough face à la Norvège (31e FIFA). Un choc européen qui déterminera qui de la France ou de la Norvège s’emparera de la première place du Groupe I.

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