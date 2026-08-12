Call of Duty Modern Warfare 4 : Direction Paris avec Price et Valeria, découvrez les dates de sortie et d’accès anticipé

Le nouvel extrait de Call of Duty: Modern Warfare 4 dévoile une mission inédite à Paris. Précommandez pour accéder à la campagne dès le 16 octobre !

Les fans de la célèbre franchise de tir à la première personne peuvent préparer leur équipement : le prochain opus s’annonce haletant. Un tout nouvel extrait de Call of Duty: Modern Warfare 4 vient de faire surface, levant le voile sur une étape clé de la campagne solo qui ravira particulièrement les joueurs francophones.

Une alliance inattendue dans la capitale française

Fini les simples champs de bataille déserts, la guerre urbaine s’invite au cœur de l’Hexagone. Ce nouvel aperçu de la campagne nous plonge directement à Paris, dans une mission judicieusement baptisée « Heure de pointe ».

L’information majeure de cet extrait réside dans la dynamique des personnages : le légendaire Capitaine Price s’allie à Valeria. Cette collaboration inattendue entre les deux figures iconiques promet des dialogues sous haute tension et des séquences d’action mémorables dans les rues parisiennes, qui ne seront qu’une des nombreuses destinations de ce nouveau tour du monde.

Jouez à la campagne avec une semaine d’avance

Si la sortie mondiale officielle de Modern Warfare 4 est fixée au 23 octobre, les joueurs les plus impatients n’auront pas à attendre jusque-là pour découvrir le sort réservé à Price et Valeria.

Activision confirme qu’un accès anticipé exclusif à l’intégralité de la campagne solo sera mis en place. Dès le 16 octobre, soit une semaine complète avant le lancement global, les serveurs de la campagne s’ouvriront. Pour en bénéficier, la condition est simple : il suffit de précommander le jeu dans son format numérique, et ce, quelle que soit votre plateforme de prédilection (PlayStation, Xbox ou PC).

Le rendez-vous est donc pris. Reste à savoir quels autres secrets et champs de bataille internationaux cette campagne nous réserve avant le déploiement total du multijoueur fin octobre.