Aude : un camion de feux d’artifice explose à Gruissan, trois artificiers blessés et le spectacle du 15 août annulé

Lors des préparatifs du traditionnel spectacle pyrotechnique sur le port de Gruissan, deux explosions successives dans un véhicule contenant les engins ont fait trois blessés parmi les artificiers. La municipalité a été contrainte d’annuler l’événement.

Un drame est venu perturber les festivités du 15 août sur le littoral audois. Ce samedi matin, vers 10 h 45, deux explosions successives se sont produites au niveau d’un camion transportant du matériel pyrotechnique sur le port de Gruissan. D’après les informations rapportées par Sud Ouest, les détonations ont eu lieu d’abord à l’intérieur du véhicule, puis à l’extérieur, alors que les équipes étaient en pleine phase de préparation du spectacle nocturne.

Trois artificiers touchés et une intervention d’urgence

Le bilan humain fait état de trois artificiers blessés, tous pris en charge par les secours. Parmi eux, une femme de 41 ans se trouve dans un état plus grave, souffrant de blessures importantes à l’avant-bras, tandis que l’ensemble des victimes est touché par des acouphènes. Suite aux premières constatations sur place, un périmètre de sécurité a été établi par la police nationale et l’intervention des démineurs a été sollicitée pour sécuriser la zone.

Annulation d’un événement rare dans le département

Face aux risques et à la gravité de la situation, la municipalité a immédiatement décidé d’annuler le tir du feu d’artifice. Cette annulation est d’autant plus marquante que Gruissan figurait parmi les rares communes de l’Aude autorisées par la préfecture à maintenir son spectacle pyrotechnique du 15 août, grâce à la présence d’un plan d’eau à proximité du pas de tir, alors que le reste du territoire était soumis à des restrictions strictes en raison du risque élevé d’incendie.