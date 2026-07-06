Belle-Ile-en-Mer : L’élu décède après une altercation verbale avec un plaisancier

Le maire de Locmaria, âgé de 57 ans, est décédé quelques instants après une altercation survenue sur dans cette commune de Belle-Ile-en-Mer, dans le Morbihan.

Drame ce samedi dans le Morbihan. Dominique Rousselot, 57 ans, est décédé brutalement après une altercation survenue quelques instants plus tôt avec un plaisancier, relatent nos confrères du Télégramme.

Une enquête ouverte

Selon la procureure de Lorient, Laetitia Mirande, « Une enquête des chefs de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner vient de débuter ». Cette dernière a précisé qu’il était encore « trop tôt pour dire les circonstances exactes du décès et de l’altercation ».

Le plaisancier a quant à lui été interpellé et placé en garde à vue juste après les faits. Toujours selon nos confrères, l’élu aurait été victime d’un malaise après s’être interposer entre son fils et le plaisancier. De son côté, Ouest-France ajoute que l’altercation aurait été d’ordre verbal.

Une autopsie doit être prochainement pratiquée pour déterminer les circonstances exactes de la mort du maire.