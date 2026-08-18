Mise au point dans le Bureau ovale : Donald Trump s’en prend vivement à une journaliste de CNN

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L’incident s’est produit lundi dans le Bureau ovale de la Maison Blanche lors d’une séance de questions-réponses. Alors qu’une cérémonie honorait un jeune gardien de phare, la correspondante de CNN, Kristen Holmes, a interpellé le président américain sur une récente déclaration du sénateur démocrate Jon Ossoff. Ce dernier avait vivement critiqué l’entourage et l’emploi du temps du président.

Agacé par la démarche de la journaliste, Donald Trump a immédiatement coupé court aux interrogations en lançant à plusieurs reprises à la reporter de se taire. Qualifiant la journaliste de « bruyante » et de « très irrespectueuse », le président s’en est pris directement à la chaîne d’information en continu, la taxant une nouvelle fois de « media factice » (fake news).

La tension s’est ensuite déplacée sur le terrain de la communication officielle. Le compte de la Maison Blanche sur les réseaux sociaux a publié des messages visant directement Kristen Holmes, qualifiant sa question de dégoûtante et d’inhumaine. De son côté, la direction de CNN a réagi par un communiqué officiel en apportant son soutien total à sa journaliste, estimant que ces attaques personnelles étaient indignes de la fonction présidentielle et contraires au principe de la liberté de la presse.

Voir la séquence ci-dessous :