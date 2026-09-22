Drame à Blois : une fillette de cinq ans retrouvée morte chez son père, une enquête pour homicide ouverte

Le corps sans vie d’une petite fille de cinq ans a été découvert lundi soir dans un logement du quartier Saint-Georges à Blois. Son père, retrouvé grièvement blessé par arme blanche après une tentative de suicide, est le principal suspect.

Un drame familial s’est déroulé à Blois (Loir-et-Cher), dans le quartier Saint-Georges, où le corps d’une fillette de cinq ans a été découvert lundi soir. C’est l’alerte donnée par la mère de l’enfant, inquiète que sa fille ne se soit pas présentée à l’école le matin même, qui a conduit les forces de l’ordre à intervenir au domicile du père en fin de journée. Une fois la porte enfoncée par les policiers, les secours ont découvert la jeune victime sans vie aux côtés de son père de 42 ans, grièvement blessé, comme l’a révélé La Nouvelle République dans une information confirmée par l’Agence France-Presse (AFP).

Un père suspecté et hospitalisé dans un état critique

D’après les premiers éléments communiqués par le procureur de la République de Blois, Stéphane Javet, le quadragénaire a « vraisemblablement » tué sa fille avant de tenter de mettre fin à ses jours en s’infligeant plusieurs coups de couteau. Hospitalisé au Centre hospitalier de Blois dans un état médical critique mais sans que son pronostic vital ne soit engagé, l’homme présente de nombreuses entailles, notamment à la gorge. Son état de santé ne permet pas pour l’heure son audition par les enquêteurs, mais son placement en garde à vue sera opéré dès que son cadre médical le permettra.

L’enquête s’oriente vers le contexte de séparation du couple

Le couple, séparé depuis deux ans, était au cœur de tensions récurrentes concernant la garde de la fillette, selon les premiers témoignages de voisins recueillis sur place. La mère et la grand-mère maternelle de l’enfant ont immédiatement été prises en charge par un service médico-psychologique. Le parquet a ouvert une enquête pour homicide volontaire afin de déterminer précisément les causes exactes du décès de la jeune victime et de comprendre les motivations du passage à l’acte.