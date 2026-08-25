Violent passage d’une tornade dans l’Aude : le village de Pomas dévasté et des dizaines de blessés

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Une violente tornade a frappé le département de l’Aude, ravageant la commune de Pomas. Découvrez le dernier bilan humain et matériel, les communes touchées et l’organisation des secours après cet épisode météo d’une rare intensité.

Le département de l’Aude vient d’être le théâtre d’un épisode météorologique exceptionnellement violent. Une tornade de forte intensité s’est soudainement formée sous un orage supercellulaire au sud de Carcassonne, balayant sur son passage plusieurs localités du secteur. Le tourbillon a traversé les zones habitées avec une puissance destructrice, arrachant des toitures, déracinant des arbres et provoquant d’importants dégâts matériels en seulement quelques minutes.

La commune de Pomas constitue le cœur du sinistre et déplore les dégâts les plus lourds. Le phénomène a également touché des secteurs environnants comme Couffoulens et la périphérie de Limoux. Sur place, le paysage est désolant : des voies d’accès sont coupées par des débris, des câbles électriques gisent sur la chaussée et de nombreuses structures sont profondément fragilisées.

Bilan humain et secours mobilisés dans la zone sinistrée

Selon le dernier bilan officiel communiqué par la préfecture de l’Aude, le phénomène a fait 39 victimes, dont deux personnes prises en charge en urgence absolue. Les secours, rapidement déployés en nombre, ont procédé à la prise en charge médicale des blessés et à l’évacuation des cas les plus graves vers les centres hospitaliers de la région.

Une importante opération de recherche et de reconnaissance a été menée tout au long de la nuit pour s’assurer qu’aucune victime ne restait bloquée sous les gravats. Près de 75 sapeurs-pompiers appuyés par des équipes spécialisées restent toujours mobilisés sur le terrain pour sécuriser les lieux et assister la population.

Des dégâts matériels considérables et des centaines de sinistrés

Sur le plan matériel, environ 300 habitations ont été directement endommagées ou partiellement détruites, principalement au sein de la commune de Pomas. En raison du risque d’effondrement et des toitures arrachées, de nombreux habitants ne peuvent plus réintégrer leur logement. Environ 1 400 foyers ont également été privés d’électricité à la suite des coupures sur le réseau de distribution.

Face à cette situation d’urgence, la solidarité s’est organisée immédiatement. La municipalité et la Croix-Rouge ont aménagé la salle polyvalente de Pomas pour accueillir les sinistrés, leur fournir un soutien psychologique et proposer des solutions de relogement temporaire, en lien avec les proches et les communes voisines. Les secours poursuivent le bâchage d’urgence des toitures et l’expertise de la solidité des édifices touchés.

#Paumas, vidéo prise très proche voire au cœur de la #tornade. Cet habitant tente de maintenir sa baie vitrée pour éviter qu’elle ne se brise face à la puissance du vent. #Aude pic.twitter.com/xzEq3kxao9 — Anthony FERRY (@anthonyferry75) August 24, 2026