Coupe du Monde 2026 : Les 4 favoris au crible pour le titre

Alors que le premier Mondial à 48 équipes de l’histoire aborde sa phase la plus spectaculaire sur le sol nord-américain, le tableau des quarts de finale est désormais scellé. Si les rescapés des barrages comme l’Irak et la RD Congo ont animé le début du tournoi, la logique des grandes puissances a fini par s’imposer.

Selon les supercalculateurs d’Opta et les cotes des bookmakers, un groupe de quatre nations historiques écrase la concurrence et se dispute le statut de favori légitime à la victoire finale le 19 juillet prochain.

1. La France (30,56 % de chances de victoire)

Les Bleus de Didier Deschamps avancent avec la certitude d’un rouleau compresseur. Seule équipe à afficher un parcours parfait de cinq victoires en cinq matchs, la sélection française impressionne par sa profondeur d’effectif. Après avoir disposé de la Suède (3-0) puis du Paraguay (1-0) grâce au 7e but de Kylian Mbappé dans ce tournoi, la France s’avance en immense favorite pour son quart de finale contre le Maroc à Boston, réédition de la demi-finale de 2022.

2. L’Angleterre (16,54 % de chances de victoire)

Désormais placés sous la houlette de Thomas Tuchel, les Three Lions occupent la deuxième place des pronostics. Malgré un parcours spectaculaire et parfois éprouvant, à l’image de leur huitième de finale électrique remporté 3-2 face au Mexique au stade Azteca, l’Angleterre démontre une force offensive impressionnante portée par Harry Kane et Jude Bellingham. Ils affronteront la Norvège d’Erling Haaland dans un quart de finale qui s’annonce explosif à Miami.

3. L’Argentine (15,32 % de chances de victoire)

Les tenants du titre continuent de jouer avec les nerfs de leurs supporters mais conservent leur mental d’acier. Après avoir arraché leur qualification face au Cap-Vert en seizièmes (3-2 a.p.), l’Albiceleste menée par un Lionel Messi toujours aussi décisif (8 buts) a renversé l’Égypte en huitièmes de finale alors qu’elle était menée 2-0 à quinze minutes de la fin. Cette résilience place logiquement les champions du monde en titre comme de sérieux candidats au doublé face à la Suisse.

4. L’Espagne (12,82 % de chances de victoire)

Les champions d’Europe en titre confirment qu’ils maîtrisent l’art des tournois. La Roja s’est hissée en quarts de finale sans encaisser le moindre but depuis le début de la compétition. Sa victoire tactique et nerveuse (1-0) contre le Portugal en huitièmes de finale a prouvé la solidité du bloc espagnol. Les hommes de Luis de la Fuente affronteront la Belgique pour un choc européen de haut vol à Los Angeles.