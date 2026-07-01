Séisme au Venezuela : les secours se poursuivent face à une catastrophe historique

Une semaine après le puissant double séisme qui a frappé le nord du Venezuela, les recherches continuent malgré des conditions très difficiles. Le bilan humain s’alourdit, tandis que l’aide internationale s’organise pour venir en aide aux dizaines de milliers de sinistrés.

Le 24 juin 2026, deux séismes de magnitude 7,2 puis 7,5 ont frappé le nord du Venezuela à moins d’une minute d’intervalle. Les régions de Caracas, La Guaira et Carabobo ont subi d’importants dégâts. Des immeubles, des routes, des hôpitaux et des infrastructures se sont effondrés ou ont été gravement endommagés, laissant des milliers de personnes sans logement.

Des secours toujours mobilisés

Les équipes de secours poursuivent leurs recherches sous les décombres afin de retrouver d’éventuels survivants. Selon le dernier bilan disponible, au moins 1 750 personnes ont perdu la vie, plus de 5 000 ont été blessées et environ 16 000 habitants se retrouvent sans abri. Les recherches deviennent de plus en plus difficiles, mais des équipes venues de nombreux pays continuent d’apporter leur aide. Les organisations humanitaires distribuent de la nourriture, de l’eau potable, des médicaments et du matériel de première nécessité.

Une reconstruction qui s’annonce longue

Au-delà des opérations de secours, le Venezuela doit désormais faire face à une crise humanitaire majeure. Près de 59 000 bâtiments ont été détruits ou endommagés, et des dizaines de milliers de personnes ont tout perdu. Les autorités, soutenues par les organisations internationales, préparent la reconstruction des zones sinistrées. Les experts rappellent également la nécessité de renforcer les normes de construction et les dispositifs de prévention afin de limiter les conséquences de futurs séismes.