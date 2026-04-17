États-Unis : le rappeur D4vd arrêté dans une affaire de meurtre d’adolescente

Le rappeur américain D4vd a été arrêté à Los Angeles dans le cadre d’une enquête sur le meurtre d’une adolescente disparue depuis 2024. Le corps de la victime avait été retrouvé dans le coffre d’un véhicule lui appartenant, relançant une affaire criminelle déjà très médiatisée.

Le chanteur D4vd, de son vrai nom David Anthony Burke, a été interpellé le 17 avril 2026 à Los Angeles par les autorités locales. Il est soupçonné d’être impliqué dans le meurtre de Celeste Rivas, une adolescente portée disparue depuis avril 2024.

L’artiste, âgé d’une vingtaine d’années, est actuellement détenu sans possibilité de libération sous caution. Son dossier doit être présenté prochainement au parquet dans la catégorie des crimes majeurs.

Un corps retrouvé dans le coffre d’une voiture

L’affaire remonte à septembre 2025, lorsque le corps en état de décomposition avancée de la jeune fille a été découvert dans le coffre d’une Tesla Model Y appartenant au rappeur.

Le véhicule, stationné plusieurs semaines dans une rue de Los Angeles avant d’être déplacé, dégageait une forte odeur qui a alerté les autorités. Les analyses médico-légales ont ensuite permis d’identifier la victime, disparue depuis plus d’un an.

Selon les premiers éléments de l’enquête, le corps aurait été dissimulé pendant plusieurs semaines, ce qui a compliqué le travail des enquêteurs.

Un artiste en pleine ascension rattrapé par la justice

Connu pour ses succès viraux et sa popularité sur les plateformes comme TikTok, D4vd était en pleine tournée au moment de la découverte du corps. L’affaire a rapidement eu des répercussions sur sa carrière : plusieurs concerts ont été annulés et certaines marques partenaires ont mis fin à leurs collaborations avec l’artiste.

Longtemps considéré comme simple témoin ou suspect potentiel, il n’avait pas été arrêté immédiatement, faute de preuves suffisantes concernant son implication directe dans la mort de l’adolescente.

Une affaire criminelle encore pleine de zones d’ombre

Malgré cette arrestation, plusieurs questions restent en suspens, notamment sur les circonstances exactes du décès et le rôle précis du rappeur dans cette affaire.

Les autorités n’ont pas encore dévoilé les résultats complets de l’autopsie ni précisé si d’autres personnes pourraient être impliquées.