Le groupe So Floyd a enflammé le Dôme de Paris

Jeudi 12 février 2026, Dôme de Paris – Palais des Sports a accueilli l’un des événements musicaux les plus attendus de ce début d’année : So Floyd, le célèbre tribute band dédié à Pink Floyd, a investi la scène du Dôme à guichets presque fermés pour célébrer la musique du légendaire groupe britannique.

Le spectacle, intitulé The Pink Floyd Show, promettait bien plus qu’un simple concert : une expérience immersive en quatre actes, retraçant plusieurs époques de l’histoire de Pink Floyd et revisitant leurs plus grands succès tels que Another Brick in the Wall, Wish You Were Here, Time ou encore Shine On You Crazy Diamond.

Fidélité musicale et prouesse technique

Les musiciens de So Floyd ont répondu aux attentes des fans les plus exigeants. Loin de se contenter d’une simple imitation, le groupe s’est distingué par une précision technique remarquable dans l’exécution des arrangements, une qualité sonore immersive et une scénographie visuelle très soignée, combinant jeux de lumière, projections psychédéliques et moments de pure émotion musicale.

Selon les retours publiés après l’événement, la setlist et l’interprétation ont su transporter le public autant dans l’univers mythique des années 70 que dans une réinterprétation moderne et énergique du répertoire floydien.

« Une très belle soirée. Belle voix, beaux jeux de lumières. Nous avons replongé dans l’univers des Pink Floyd. Je recommande. Bravo ! » écrit Arlette S.

Une grande salle, un grand rendez-vous

Le choix du Dôme de Paris, une salle emblématique du Palais des Sports, a renforcé l’impact de la performance : l’acoustique de l’endroit, combinée à l’ambition visuelle et sonore du show, a offert un écrin majestueux aux classiques du rock progressif.

Au terme de près de deux heures de spectacle, So Floyd a confirmé que son Pink Floyd Show n’était pas seulement un tribute, mais une véritable expérience musicale et émotionnelle. Entre fidélité aux originaux, mise en scène spectaculaire et retour en force de titres indémodables, le concert du 12 février restera sans doute gravé dans la mémoire des spectateurs présents au Dôme de Paris.